НБУ відповів на рішення Revolut згорнути роботу в Україні

Банківська картка в руках. Фото: Pixabay

Національний банк України публічно відреагував на рішення Revolut припинити обслуговувати рахунки резидентів в Україні. Регулятор заявив, що правила гри на фінансовому ринку країні повинні бути однакові для всіх.

В НБУ підкреслили, що Україна відкрита для іноземних фінансових компаній, але кожна з них має пройти авторизацію згідно з українським законодавством.

Реклама

Читайте також:

Кого стосується закриття рахунків

Нацбанк уточнив, що Revolut перестане обслуговувати лише тих українців, чиї рахунки відкрито через Revolut Bank UAB. А ось громадяни України, які живуть і зареєстровані у державах Європейської економічної зони, й надалі користуватимуться сервісом без змін.

Регулятор додав, що компанія завчасно повідомила НБУ про намір припинити роботу з резидентами України, тому для Нацбанку цей крок був очікуваним.

Позиція регулятора і що буде далі

У НБУ наголосили, що двері для Revolut не зачинені. Регулятор готовий до діалогу та вітає будь-яку форму присутності компанії в Україні, але лише після отримання належної авторизації.

"Модель майбутньої роботи в Україні має визначити сама компанія з урахуванням регуляторних вимог і переліку послуг. У межах діалогу компанії надано вичерпні роз’яснення щодо можливих механізмів авторизації, підготовленої відповідно до вимог чинного законодавства", — зазначили в Нацбанку.

Усі документи, подані за правилами, в НБУ пообіцяли розглянути оперативно.

Контекст конфлікту

Необанк Revolut був заснований у Лондоні у 2015 році Миколою Сторонським і Владиславом Яценком. Почав обслуговувати жителів Українців з січня 2025 року. Але через кілька місяців НБУ заявив, що сервіс працює без банківської ліцензії, і вже у квітні Revolut призупинив реєстрацію нових клієнтів в Україні.

Нагадаємо, 22 грудня 2025 року компанія повідомила клієнтів в Україні про закриття рахунків із лютого 2026 року. Після цього користувачі зможуть лише вивести кошти на зовнішній рахунок. Карткові платежі, зняття готівки й перекази стануть недоступними.

Також дізнайтеся, чому Revolut раптово припинив приймати перекази з карток більш ніж 50 країн світу.