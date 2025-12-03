Revolut обмежив поповнення рахунків із карток 50 високоризикових країн - список

Банківськи картки Revolut. Фото: Revolut.com

Цифровий банк Revolut раптом змінив правила поповнення рахунків — сервіс більше не приймає перекази з карток, емітованих у понад 50 країнах. Про це повідомили на сайті банку.

Серед країн, які потрапили у опалу - держави СНД, Монако, Вануату, Венесуела, Ємен, ОАЕ та багато інших.

Реклама

Читайте також:

Які обмеження ввів Revolut

Клієнти, які живуть у ЄС і намагалися поповнити рахунки картками з країн СНД, почали отримувати відмови із формулюванням "картка поповнення більше не підтримується".

За оновленими правилами:

поповнення рахунків із карток із понад 50 країн більше не підтримується;

обмеження стосуються як фізичних, так і віртуальних карт;

поповнення через мобільні застосунки банків із країн СНД також стало недоступним.

Служба підтримки Revolut пояснює клієнтам, що правила набули чинності з 1 грудня 2025 року і є постійними.

Кого більш за все зачепили нові правила Revolut

Фактично це ускладнює доступ до сервісу для мігрантів і релокованих жителів пострадянського простору.

Більшість з них є росіянами, які досі користувалися картками своїх старих банків у інших країнах.

Список країн, чиї картки більше не приймає Revolut

Revolut більше не підтримує поповнення за допомогою карт, випущених у наведених нижче країнах.

Азія:

Афганістан, Вірменія, Азербайджан, Китай, Північна Корея, Грузія, Гонконг, Іран, Ірак, Ізраїль, Казахстан, Киргизія, Лаос, Ліван, М'янма, Непал, Оман, Пакистан, Сирія, Таджикистан, Таїланд, Туреччина, Туркменістан, ОАЕ, Узбеки.

Європа:

Білорусь, Монако, Росія, Сербія.

Африка:

Алжир, Ангола, Буркіна-Фасо, Камерун, Демократична Республіка Конго (ДРК), Кот-д'Івуар, Кенія, Лівія, Малі, Мозамбік, Намібія, Нігерія, Південна Африка, Південний Судан, Танзанія, Зімбабве.

Північна Америка:

Куба, Гаїті, Трінідад та Тобаго.

Південна Америка:

Венесуела.

Океанія:

Вануату.

До списку увійшли двадцять вісім країн Азії, чотири європейські країни, шістнадцять африканських країн та чотири країни Південної та Північної Америки.

Чому Revolut ввів нові правила

У банку Revolut заявили, що:

компанія зобов’язана дотримуватися оновлених вимог міжнародних платіжних систем;

низку країн віднесли до категорії високого ризику саме для операцій поповнення рахунків з карток;

нові обмеження не пов’язані безпосередньо із санкціями, оскільки банки-емітенти цих карт не перебувають під формальними обмеженнями.

Нагадаємо, що інший цифровий банк, Wise також почав блокувати банківські картки росіянам та білорусам через накладені проти РФ санкції Європейського Союзу.

Також ми повідомляли, що президент США Дональд Трамп увімкнув "режим батога" проти РФ, коли ввів санкції проти Кремля.