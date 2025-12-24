Видео
Закрытие счетов в Украине — НБУ объяснил, что не так с Revolut

Закрытие счетов в Украине — НБУ объяснил, что не так с Revolut

Ua ru
Дата публикации 24 декабря 2025 09:32
НБУ ответил на решение Revolut свернуть работу в Украине
Банковская карта в руках. Фото: Pixabay

Национальный банк Украины публично отреагировал на решение Revolut прекратить обслуживать счета резидентов в Украине. Регулятор заявил, что правила игры на финансовом рынке стране должны быть одинаковы для всех.

В НБУ подчеркнули, что Украина открыта для иностранных финансовых компаний, но каждая из них должна пройти авторизацию согласно украинскому законодательству.

Читайте также:

Кого касается закрытие счетов

Нацбаннк уточнил, что Revolut перестанет обслуживать только тех украинцев, чьи счета открыты через Revolut Bank UAB. А вот граждане Украины, которые живут и зарегистрированы в государствах Европейской экономической зоны, и в дальнейшем будут пользоваться сервисом без изменений.

Регулятор добавил, что компания заблаговременно сообщила НБУ о намерении прекратить работу с резидентами Украины, поэтому для Нацбанка этот шаг был ожидаемым.

Позиция регулятора и что будет дальше

В НБУ отметили, что двери для Revolut не закрыты. Регулятор готов к диалогу и приветствует любую форму присутствия компании в Украине, но только после получения надлежащей авторизации.

"Модель будущей работы в Украине должна определить сама компания с учетом регуляторных требований и перечня услуг. В рамках диалога компании предоставлены исчерпывающие разъяснения относительно возможных механизмов авторизации, подготовленной в соответствии с требованиями действующего законодательства", — отметили в Нацбанке.

Все документы, поданные по правилам, в НБУ пообещали рассмотреть оперативно.

Контекст конфликта

Необанк Revolut был основан в Лондоне в 2015 году Николаем Сторонским и Владиславом Яценко. Начал обслуживать жителей Украины с января 2025 года. Но через несколько месяцев НБУ заявил, что сервис работает без банковской лицензии, и уже в апреле Revolut приостановил регистрацию новых клиентов в Украине.

Напомним, 22 декабря 2025 года компания уведомила клиентов в Украине о закрытии счетов с февраля 2026 года. После этого пользователи смогут только вывести средства на внешний счет. Карточные платежи, снятие наличных и переводы станут недоступными.

Также узнайте, почему Revolut внезапно прекратил принимать переводы с карт более чем 50 стран мира.

Автор:
Александр Шорохов
Автор:
Александр Шорохов
