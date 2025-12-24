НБУ ответил на решение Revolut свернуть работу в Украине

Закрытие счетов в Украине — НБУ объяснил, что не так с Revolut
Национальный банк Украины публично отреагировал на решение Revolut прекратить обслуживать счета резидентов в Украине. Регулятор заявил, что правила игры на финансовом рынке стране должны быть одинаковы для всех.
В НБУ подчеркнули, что Украина открыта для иностранных финансовых компаний, но каждая из них должна пройти авторизацию согласно украинскому законодательству.
Кого касается закрытие счетов
Нацбаннк уточнил, что Revolut перестанет обслуживать только тех украинцев, чьи счета открыты через Revolut Bank UAB. А вот граждане Украины, которые живут и зарегистрированы в государствах Европейской экономической зоны, и в дальнейшем будут пользоваться сервисом без изменений.
Регулятор добавил, что компания заблаговременно сообщила НБУ о намерении прекратить работу с резидентами Украины, поэтому для Нацбанка этот шаг был ожидаемым.
Позиция регулятора и что будет дальше
В НБУ отметили, что двери для Revolut не закрыты. Регулятор готов к диалогу и приветствует любую форму присутствия компании в Украине, но только после получения надлежащей авторизации.
"Модель будущей работы в Украине должна определить сама компания с учетом регуляторных требований и перечня услуг. В рамках диалога компании предоставлены исчерпывающие разъяснения относительно возможных механизмов авторизации, подготовленной в соответствии с требованиями действующего законодательства", — отметили в Нацбанке.
Все документы, поданные по правилам, в НБУ пообещали рассмотреть оперативно.
Контекст конфликта
Необанк Revolut был основан в Лондоне в 2015 году Николаем Сторонским и Владиславом Яценко. Начал обслуживать жителей Украины с января 2025 года. Но через несколько месяцев НБУ заявил, что сервис работает без банковской лицензии, и уже в апреле Revolut приостановил регистрацию новых клиентов в Украине.
Напомним, 22 декабря 2025 года компания уведомила клиентов в Украине о закрытии счетов с февраля 2026 года. После этого пользователи смогут только вывести средства на внешний счет. Карточные платежи, снятие наличных и переводы станут недоступными.
