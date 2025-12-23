Відео
Головна Компанії Revolut зупиняє роботу в Україні — що сталося

Revolut зупиняє роботу в Україні — що сталося

Ua ru
Дата публікації: 23 грудня 2025 09:20
Revolut припиняє обслуговування в Україні — що станеться з рахунками
Картка Revolut в руках. Фото: Reuters

Британський необанк Revolut з українським корінням фактично припиняє роботу в Україні. Рішення пояснюють вимогами законодавства, з якими компанія зараз не може працювати, пише Forbes Ukraine

Сервіс почав активно залучати українців на початку 2025 року, але після того, як не зміг отримати ліцензію НБУ, вже у квітні призупинив реєстрацію нових клієнтів в Україні. 

Читайте також:

Чому рахунки закривають

Співзасновником Revolut є українець Влад Яценко. Оцінка Revolut у листопаді зросла до 75 млрд доларів після нового раунду інвестицій. 

В січні 2025 року сервіс вперше вийшов на український ринок, дозволив відкривати рахунки, користуватися картками, переказами й валютними операціями. Тепер цей етап згортають.

Наразі Revolut почав розсилати повідомлення про те, що компанія більше не може надавати послуги тим своїм клієнтам, що проживають в Україні, через місцеві вимоги законодавства Які саме норми стали проблемою — не уточнюється. 

"Хоча зараз ми не можемо надавати наші послуги мешканцям України, сподіваємося, що в майбутньому це буде можливо. Ми повідомимо вас, якщо ситуація зміниться", – йдеться у повідомленні банку. 

При цьому рішення не стосується громадян України, які проживають у країнах ЄЕС і мають рахунки Revolut — їм банк обіцяє й надалі надавати послуги.

Що буде з рахунками та грошима

Користувачам дали ще 60 днів. У цей період рахунок працює у звичному режимі, можна платити карткою, робити перекази, користуватися сервісами. Але після завершення строку рахунок закриють автоматично.

Після закриття не можна буде поповнювати баланс, розраховуватися карткою, знімати готівку чи надсилати гроші. Залишок коштів конвертують у євро та переведуть на зовнішній банківський рахунок, який вкаже клієнт.

Окремо в Revolu роз'яснили про криптовалюту. Її потрібно продати самостійно до дати закриття. Якщо цього не зробити, Revolut продасть активи сам і зарахує суму на основний рахунок користувача.

Таким чином, фактично Revolut згортає свою коротку українську історію.  

Нагадаємо, що нещодавно Revolut раптово припинив приймати перекази з карток більш ніж 50 країн світу.  

Крім того, інший цифровий банк, Wise, почав блокувати банківські картки росіянам та білорусам через накладені проти РФ санкції Європейського Союзу. 


Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
