Revolut викупає акції колишніх працівників зі знижкою в 30% від вартості

Британська фінтех-компанія з українським корінням Revolut запропонувала колишнім співробітникам продати свої акції назад. Але зі знижкою 30% від реальної оцінки стартапу, пише FT.

Ексспівробітникам надійшла офіційна пропозиція викупу за ціною $966,74 за акцію.

Як працює програма викупу

Revolut активно проводить secondary-угоди протягом останніх місяців. У вересні стартап дозволив чинним працівникам продати до 20% акцій за оцінкою $75 млрд. Торік колишні працівники продавали свої частки без окремого дисконту.

У Revolut пояснили таке рішення численними запитами від своїх колишніх працівників. Незважаючи на дисконт, для частини "випускників" угоди можуть принести значні суми — у деяких випадках мільйони доларів.

Чому компанія розширює програму

У 2024 році оцінка Revolut у secondary-раунді становила $45 млрд, тож нова пропозиція фактично фіксує суттєве подорожчання капіталу.

Компанія також повідомляє про 3,1 млрд фунтів доходу за 2024 рік та близько 10 тисяч співробітників.

Що відомо про Revolut

Необанк Revolut був заснований у 2015 році Миколою Сторонським та Владиславом Яценком.

Зараз юридично він знаходиться у Великій Британіїї та планує вийти ще на 30 ринків і збільшити клієнтську базу, мінімум до 100 млн користувачів.

Нагадаємо, що нещодавно Revolut раптово припинив приймти перекази з карток більш ніж 50 країн світу.

Крім того, інший цифровий банк, Wise також почав блокувати банківські картки росіянам та білорусам через накладені проти РФ санкції Європейського Союзу.