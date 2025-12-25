Ощадбанк планує позбутися ТРЦ Gulliver після стабілізації управління — ціна невідома

Вхід у бізнес-центр Gulliver. Фото: gullivercenter.com

Столичний торгівельно-офісний комплекс Gulliver не довго залишиться під контролем держави. В Ощадбанку кажуть, що об’єкт буде проданий, щойно завершать базові управлінські налаштування, пише Bigkyiv.

Про це заявив голова правління Ощадбанку Сергій Наумов під час заходу "Україна та світ попереду 2026".

Передпродажна підготовка

Зараз банк фактично приводить комплекс до робочого стану. Йдеться про управлінські процеси, контроль, фінансову дисципліну та зрозумілу модель функціонування.

За словами Наумова, комерційна нерухомість не є профільною для держбанку, тому Gulliver це тимчасовий актив, який потрібно цивілізовано вивести на ринок.

Коли й за скільки — поки без деталей

Після стабілізації роботи Gulliver виставлять на продаж. Конкретних строків або очікуваної ціни в Ощадбанку поки не називають.

Голова банку назвав історію з Gulliver однією з найгучніших подій 2025 року. За його словами, актив довелося буквально забирати у позичальника, який не був налаштований на співпрацю.

"Фактично держава отримала великий і проблемний об’єкт, який роками жив власним життям, без нормального обслуговування боргів. І це стало серйозним управлінським викликом", — заявив Наумов.

Як ТРЦ перейшов під контроль держави

Комплекс Gulliver будували за кредитні кошти держбанків, це близько 460 млн доларів від Ощадбанку та Укрексімбанку.

Але протягом останніх років Gulliver опинився у центрі кількох гучних скандалів:

у 2017 році об’єкт передали в управління АРМА через зв’язки з оточенням експрезидента Віктора Януковича;

у липні 2025 року права власності на Gulliver передали консорціуму фінансових установ — Ощадбанку (80%) та Укрексімбанку (20%).

Це стало можливим з огляду на невиконання власником комплексу, ТОВ "ТРИ О", своїх зобов'язань за кредитним договором.

Формально погашення мало відбутися у 2025 році, але борг фактично "завис" ще після кризових років 2014–2016.

Тепер держава намагається закрити цю історію через продаж активу.

