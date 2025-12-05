Хто увішов у рейтинг кращих торгівельних мереж України - рейтинг Форбс

Як змінився український ритейл у 2025 році — рейтинг Форбс
Українські торгівельні мережі увійшли у четвертий рік повномасштабної війни зі змішаними результатами. Видання Forbes склало рейтинг ключових ритейлерів - 2025.
І якщо частина мереж активно відкриває нові магазини, то інші стикаються зі сповільненням попиту та збитками від російських ударів.
Хто потрапив до рейтингу ритейлерів
1. АТБ
Найбільша продуктовa мережа відкрила 44 нові магазини лише за пів року та інвестує у власні сонячні електростанції. Компанія вже тестує енергосистеми, що дозволяють працювати автономно під час обстрілів.
2. Fozzy Group (Сільпо, Фора, Thrash!)
Група продовжує масштабування та технологічні проєкти, включно з першим в Україні сервісом Buy Now Pay Later. Під брендами компанії працює понад 830 торгових точок.
3. Епіцентр
Попри руйнування логістичних і торгових центрів, компанія відкрила другу чергу ТРЦ "Епіцентр" у Чабанах і розвиває нові формати — Express, Food та Home. Мережа зберігає план розширення навіть за умов війни.
4. Rozetka
Маркетплейс відкрив 33 нові точки видачі та запускає власну мережу поштоматів, попри падіння онлайн-трафіку. Компанія відновлює роботу після десятків пошкоджених об’єктів.
5. Аврора
Найдинамічніший ритейлер відкрив 145 магазинів за пів року та виріс до 1780 точок у двох країнах. Компанія також відновлює пошкоджену логістику та збільшує частку українських товарів.
6. Comfy
Ритейлер отримав кредит ЄБРР на модернізацію та продовжує боротьбу з "сірою" технікою. У компанії 112 магазинів, а мобільний застосунок забезпечує понад чверть онлайн-продажів.
7. Novus
Компанія першою в Україні запровадила газові генератори великої потужності та відкрила 28 нових магазинів різних форматів. У застосунку мережі вже понад 5,7 млн користувачів.
8. Metro Україна
Ритейлер запустив власну сонячну електростанцію та розвиває private label, який уже перевищує 20% продажів. Мережа керує 21 центром та активно цифровізує операції.
9. Eva
Лідер дрогері-сегменту розширив мережу до понад 1100 точок і запустив компактний формат "Eva поруч". Компанія нарощує інвестиції в логістику, сонячні станції та e-commerce.
10. Retail Group (Велмарт, Велика Кишеня, ВК Експрес)
Група інвестує в оновлення магазинів і розвиток фудкортів, а також планує розширення мережі гіпермаркетів. Холдинг працює в 19 містах та розвиває власні ТРЦ.
Який сумарний виторг компаній
Сумарний виторг найбільших ритейлерів за перше півріччя 2025-го – 423,2 млрд грн.
Лідери галузі цьогоріч сконцентровані на відкритті нових магазинів, проєктах з альтернативними джерелами енергії, розвитку мобільних застосунків і благодійності.
Вперше з початку великої війни можна побачити уповільнення зростання продажів ритейлерів непродуктової групи. В першому півріччі 2025 року продажі групи Rozetka виросли на 2%, порівняно з 24% в першому півріччі 2024-го, продажі "Епіцентру" – на 3%, тоді як в 2024-му цей показник становив 14%.
Як ми повідомляли раніше, відоме українське медіа перейшло під крило Fozzy Group. Ритейлер несподівано придбало популярне онлайн-видання The Village.
Також ми розповідали про середні зарплати у сфері торгівлі та де платять 80 тис. гривень.
Читайте Новини.LIVE!