Хто увішов у рейтинг кращих торгівельних мереж України - рейтинг Форбс

Магазин АТБ у Києві. Фото: Новини.LIVE

Українські торгівельні мережі увійшли у четвертий рік повномасштабної війни зі змішаними результатами. Видання Forbes склало рейтинг ключових ритейлерів - 2025.

І якщо частина мереж активно відкриває нові магазини, то інші стикаються зі сповільненням попиту та збитками від російських ударів.

Реклама

Читайте також:

Хто потрапив до рейтингу ритейлерів

1. АТБ

Найбільша продуктовa мережа відкрила 44 нові магазини лише за пів року та інвестує у власні сонячні електростанції. Компанія вже тестує енергосистеми, що дозволяють працювати автономно під час обстрілів.

2. Fozzy Group (Сільпо, Фора, Thrash!)

Група продовжує масштабування та технологічні проєкти, включно з першим в Україні сервісом Buy Now Pay Later. Під брендами компанії працює понад 830 торгових точок.

3. Епіцентр

Попри руйнування логістичних і торгових центрів, компанія відкрила другу чергу ТРЦ "Епіцентр" у Чабанах і розвиває нові формати — Express, Food та Home. Мережа зберігає план розширення навіть за умов війни.

4. Rozetka

Маркетплейс відкрив 33 нові точки видачі та запускає власну мережу поштоматів, попри падіння онлайн-трафіку. Компанія відновлює роботу після десятків пошкоджених об’єктів.

5. Аврора

Найдинамічніший ритейлер відкрив 145 магазинів за пів року та виріс до 1780 точок у двох країнах. Компанія також відновлює пошкоджену логістику та збільшує частку українських товарів.

6. Comfy

Ритейлер отримав кредит ЄБРР на модернізацію та продовжує боротьбу з "сірою" технікою. У компанії 112 магазинів, а мобільний застосунок забезпечує понад чверть онлайн-продажів.

7. Novus

Компанія першою в Україні запровадила газові генератори великої потужності та відкрила 28 нових магазинів різних форматів. У застосунку мережі вже понад 5,7 млн користувачів.

8. Metro Україна

Ритейлер запустив власну сонячну електростанцію та розвиває private label, який уже перевищує 20% продажів. Мережа керує 21 центром та активно цифровізує операції.

9. Eva

Лідер дрогері-сегменту розширив мережу до понад 1100 точок і запустив компактний формат "Eva поруч". Компанія нарощує інвестиції в логістику, сонячні станції та e-commerce.

10. Retail Group (Велмарт, Велика Кишеня, ВК Експрес)

Група інвестує в оновлення магазинів і розвиток фудкортів, а також планує розширення мережі гіпермаркетів. Холдинг працює в 19 містах та розвиває власні ТРЦ.

Який сумарний виторг компаній

Сумарний виторг найбільших ритейлерів за перше півріччя 2025-го – 423,2 млрд грн.

Лідери галузі цьогоріч сконцентровані на відкритті нових магазинів, проєктах з альтернативними джерелами енергії, розвитку мобільних застосунків і благодійності.

Вперше з початку великої війни можна побачити уповільнення зростання продажів ритейлерів непродуктової групи. В першому півріччі 2025 року продажі групи Rozetka виросли на 2%, порівняно з 24% в першому півріччі 2024-го, продажі "Епіцентру" – на 3%, тоді як в 2024-му цей показник становив 14%.

Як ми повідомляли раніше, відоме українське медіа перейшло під крило Fozzy Group. Ритейлер несподівано придбало популярне онлайн-видання The Village.

Також ми розповідали про середні зарплати у сфері торгівлі та де платять 80 тис. гривень.