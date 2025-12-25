Ощадбанк планирует избавиться от ТРЦ Gulliver после стабилизации управления — цена неизвестна

Вход в бизнес-центр Gulliver. Фото: gullivercenter.com

Столичный торгово-офисный комплекс Gulliver не долго останется под контролем государства. В Ощадбанке говорят, что объект будет продан, как только завершат базовые управленческие настройки, пишет Bigkyiv.

Об этом заявил председатель правления Ощадбанка Сергей Наумов во время мероприятия "Украина и мир впереди 2026".

Предпродажная подготовка

Сейчас банк фактически приводит комплекс в рабочее состояние. Речь идет об управленческих процессах, контроле, финансовой дисциплине и понятной модели функционирования.

По словам Наумова, коммерческая недвижимость не является профильной для госбанка, поэтому Gulliver это временный актив, который нужно цивилизованно вывести на рынок.

Когда и за сколько — пока без деталей

После стабилизации работы Gulliver выставят на продажу. Конкретных сроков или ожидаемой цены в Ощадбанке пока не называют.

Глава банка назвал историю с Gulliver одним из самых громких событий 2025 года. По его словам, актив пришлось буквально забирать у заемщика, который не был настроен на сотрудничество.

"Фактически государство получило большой и проблемный объект, который годами жил собственной жизнью, без нормального обслуживания долгов. И это стало серьезным управленческим вызовом", — заявил Наумов.

Как ТРЦ перешел под контроль государства

Комплекс Gulliver строили за кредитные средства госбанков, это около 460 млн долларов от Ощадбанка и Укрэксимбанка.

Но в последние годы Gulliver оказался в центре нескольких громких скандалов:

в 2017 году объект передали в управление АРМА из-за связей с окружением экс-президента Виктора Януковича;

в июле 2025 года права собственности на Gulliver передали консорциуму финансовых учреждений — Ощадбанку (80%) и Укрэксимбанку (20%).

Это стало возможным ввиду невыполнения собственником комплекса, ООО "ТРИ О", своих обязательств по кредитному договору.

Формально погашение должно было состояться в 2025 году, но долг фактически "завис" еще после кризисных лет 2014-2016.

Теперь государство пытается закрыть эту историю через продажу актива.

Как мы сообщали ранее, ТРЦ Gulliver возобновил свою работу 12 декабря. Для посетителей открылись магазины первого и минус первого этажей.

Также узнайте, почему АЗС, принадлежавшие группе "Приват" Игоря Коломойского, переходят под контроль нового владельца.