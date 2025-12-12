ТРЦ Gulliver відкривається 12 грудня — які магазини запрацюють

ТРЦ "Гулівер" у Києві. Фото: Google Maps

Київський торгівельно-розважальний комплекс Gulliver з 12 грудня почне поетапно відкривати частину торговельних зон. Рішення ухвалила комісія з надзвичайних ситуацій "Ощадбанку", повідомили на офіційному сайті банку.

Як повідомили в Ощадбанку, з 11 грудня розпочнуть поступово відкриватися для відвідувачів магазини першого та мінус першого поверхів торгово-розважальної частини Gulliver.

Що саме запрацює з 11 грудня

За результатами огляду комісія дозволила відкрити два поверхи торгово-розважальної частини Гуліверу.

Решта торгових рівнів та офісна вежа залишаться закритими до повної ліквідації причин можливих надзвичайних ситуацій та додаткових перевірок безпеки.

Як ТРЦ перейшов під контроль держави

Комплекс Gulliver будували за кредитні кошти держбанків, це близько $460 млн від "Ощадбанку" та "Укрексімбанку".

Але протягом останніх років Gulliver опинився у центрі кількох гучних сканділів:

у 2017 році об’єкт передали в управління АРМА через зв’язки з оточенням експрезидента Віктора Януковича;

у липні 2025 року права власності на Gulliver передали консорціуму фінансових установ — Ощадбанку (80%) та Укрексімбанку (20%).

Це стало можливим з огляду на невиконання власником комплексу, ТОВ "ТРИ О", своїх зобов'язань за кредитним договором.

Чому Gulliver був зачинений

У жовтні 2025 року "Ощадбанк" тимчасово закрив Gulliver, згідно офіціальної інформації — "з міркувань безпеки та для проведення технічних і ремонтних робіт". Новини.LIVE розповідали, що всі входи в ТРЦ були заблоковані, а деякі працівники комплексу навіть не отримали доступу до особистих речей.

Наприкінці листопада 2025-го комплекс остаточно перейшов у власність "Ощадбанку" та "Укрексімбанку". Нинішнє поетапне відкриття має стати першим кроком до повного відновлення роботи ТРЦ.

