Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Компанії ТРЦ Gulliver у Києві відновлює роботу — що відкриють 12 грудня

ТРЦ Gulliver у Києві відновлює роботу — що відкриють 12 грудня

Ua ru
Дата публікації: 12 грудня 2025 08:42
ТРЦ Gulliver відкривається 12 грудня — які магазини запрацюють
ТРЦ "Гулівер" у Києві. Фото: Google Maps

Київський торгівельно-розважальний комплекс Gulliver з 12 грудня почне поетапно відкривати частину торговельних зон. Рішення ухвалила комісія з надзвичайних ситуацій "Ощадбанку", повідомили на офіційному сайті банку

Як повідомили в Ощадбанку, з 11 грудня розпочнуть поступово відкриватися для відвідувачів магазини першого та мінус першого поверхів торгово-розважальної частини Gulliver.

Реклама
Читайте також:

Що саме запрацює з 11 грудня

За результатами огляду комісія дозволила відкрити два поверхи торгово-розважальної частини Гуліверу. 

Решта торгових рівнів та офісна вежа залишаться закритими до повної ліквідації причин можливих надзвичайних ситуацій та додаткових перевірок безпеки.

Як ТРЦ перейшов під контроль держави

Комплекс Gulliver будували за кредитні кошти держбанків, це близько $460 млн від "Ощадбанку" та "Укрексімбанку".

Але протягом останніх років Gulliver опинився у центрі кількох гучних сканділів:

  • у 2017 році об’єкт передали в управління АРМА через зв’язки з оточенням експрезидента Віктора Януковича; 
  • у липні 2025 року права власності на Gulliver передали консорціуму фінансових установ — Ощадбанку (80%) та Укрексімбанку (20%).

Це стало можливим з огляду на невиконання власником комплексу, ТОВ "ТРИ О", своїх зобов'язань за кредитним договором.

Чому Gulliver був зачинений 

У жовтні 2025 року "Ощадбанк" тимчасово закрив Gulliver, згідно офіціальної інформації — "з міркувань безпеки та для проведення технічних і ремонтних робіт". Новини.LIVE розповідали, що всі входи в ТРЦ були заблоковані, а деякі працівники комплексу навіть не отримали доступу до особистих речей.

Наприкінці листопада 2025-го комплекс остаточно перейшов у власність "Ощадбанку" та "Укрексімбанку". Нинішнє поетапне відкриття має стати першим кроком до повного відновлення роботи ТРЦ. 

Як ми повідомляли раніше, Ощадбанк попередив своїх клієнтів та роз'яснив, що буде з їх картками після 1 січня. 

Також ми повідомляли, які фінансові установи  отримали право власності на торгово-розважальний центр "Гулівер" та чому. 

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації