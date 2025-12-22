Мережа UPG отримала дозвіл на придбання ще 23 заправок групи "Приват"

Автозправочний комплекс UPG. Фото: Upg.ua

Антимонопольний комітет дозволив ПП "Укрпалетсистем", оператору мережі АЗС UPG, взяти в оренду ще 23 автозаправні комплекси, які раніше входили до орбіти групи "Приват". Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Йдеться про активи, що формально оформлені на низку окремих юросіб, але раніше працювали в єдиній системі паливного бізнесу Ігоря Коломойського.

Які саме АЗС переходять до UPG

Згідно з рішенням АМКУ, UPG отримала дозвіл на оренду заправок, що належать семи компаніям.

Як зазначено у рішенні, UPG дозволили взяти в оренду:

8 АЗК, що належать ТОВ "ТАРОС ГРУП"

3 АЗК, що належать ТОВ "ВЕРТІКС-МОЛ"

2 АЗК, що належать ТОВ "СКАЙ ПРОЕКТ"

3 АЗК, що належать ТОВ "ЖАСМІ ТРЕЙД"

2 АЗК, що належать ТОВ "ЛАЙК ІНВЕСТ"

2 АЗК, що належать ТОВ "ТЕКІЛА ГОЛД"

3 АЗК, що належать ТОВ "АЛЬБІЛЕНД".

Усі ці компанії раніше фігурували в паливному бізнесі групи "Приват", хоча й були розкидані по різних юрисдикціях і реєстрах.

Експансія UPG продовжується

Це не перший дозвіл такого типу. Раніше АМКУ вже погодив UPG оренду 398 АЗК, що працювали під брендами ANP та "Авіас", а також окремо — придбання ще 26 об’єктів.

При цьому, ще кілька років тому UPG була невеличкою регіональною мережею. Але у 2024–2025 роках саме вона стала головним бенефіціаром мережі АЗС групи "Приват".

Компанія почала з того, що взяла в довгострокову оренду близько 400 АЗК, що раніше працювали під цими марками. І почала агресивний ребрендинг.

Станом на кінець 2025 року мережа налічує приблизно 400–440 заправок і входить до трійки найбільших за кількістю фізичних об’єктів. UPG поступово перетягує ці станції під власні стандарти: магазини, VIVO café, оновлений сервіс.

Хто стоїть за мережею UPG

Ключовим бенефіціаром UPG є бізнесмен Володимир Петренко. У паливному сегменті він працює давно, але саме угоди з активами "Привату" зробили його компанію гравцем національного масштабу. Тепер UPG входить у топ-5 найбільших мереж АЗС в Україні.

