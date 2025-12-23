Revolut прекращает обслуживание в Украине - что произойдет со счетами

Карта Revolut в руках. Фото: Reuters

Британский необанк Revolut с украинскими корнями фактически прекращает работу в Украине. Решение объясняют требованиями законодательства, с которыми компания сейчас не может работать, пишет Forbes Ukraine.

Сервис начал активно привлекать украинцев в начале 2025 года, но после того, как не смог получить лицензию НБУ, уже в апреле приостановил регистрацию новых клиентов в Украине.

Почему счета закрывают

Соучредителем Revolut является украинец Влад Яценко. Оценка Revolut в ноябре выросла до 75 млрд долларов после нового раунда инвестиций.

В январе 2025 года сервис впервые вышел на украинский рынок, позволил открывать счета, пользоваться картами, переводами и валютными операциями. Теперь этот этап сворачивают.

Сейчас Revolut начал рассылать сообщения о том, что компания больше не может предоставлять услуги тем своим клиентам, проживающим в Украине, из-за местных требований законодательства Какие именно нормы стали проблемой — не уточняется.

"Хотя сейчас мы не можем предоставлять наши услуги жителям Украины, надеемся, что в будущем это будет возможно. Мы сообщим вам, если ситуация изменится", — говорится в сообщении банка.

При этом решение не касается граждан Украины, которые проживают в странах ЕЭС и имеют счета Revolut — им банк обещает и в дальнейшем предоставлять услуги.

Что будет со счетами и деньгами

Пользователям дали еще 60 дней. В этот период счет работает в привычном режиме, можно платить картой, делать переводы, пользоваться сервисами. Но после завершения срока счет закроют автоматически.

После закрытия нельзя будет пополнять баланс, рассчитываться картой, снимать наличные или отправлять деньги. Остаток средств конвертируют в евро и переведут на внешний банковский счет, который укажет клиент.

Отдельно в Revolu разъяснили о криптовалюте. Ее нужно продать самостоятельно до даты закрытия. Если этого не сделать, Revolut продаст активы сам и зачислит сумму на основной счет пользователя.

Таким образом, фактически Revolut сворачивает свою короткую украинскую историю.

Напомним, что недавно Revolut внезапно прекратил принимать переводы с карт более чем 50 стран мира.

Кроме того, другой цифровой банк, Wise, начал блокировать банковские карты россиянам и белорусам из-за наложенных против РФ санкций Европейского Союза.