Revolut ограничил пополнение счетов с карт 50 высокорисковых стран - список

Цифровой банк Revolut вдруг изменил правила пополнения счетов — сервис больше не принимает переводы с карт, эмитированных в более чем 50 странах. Об этом сообщили на сайте банка.

Среди стран, которые попали в опалу - государства СНГ, Монако, Вануату, Венесуэла, Йемен, ОАЭ и многие другие.

Какие ограничения ввел Revolut

Клиенты, которые живут в ЕС и пытались пополнить счета картами из стран СНГ, начали получать отказы с формулировкой "карта пополнения больше не поддерживается".

По обновленным правилам:

пополнение счетов с карт из более чем 50 стран больше не поддерживается;

ограничения касаются как физических, так и виртуальных карт;

пополнение через мобильные приложения банков из стран СНГ также стало недоступным.

Служба поддержки Revolut объясняет клиентам, что правила вступили в силу с 1 декабря 2025 года и являются постоянными.

Кого больше всего затронули новые правила Revolut

Фактически это затрудняет доступ к сервису для мигрантов и релоцированных жителей постсоветского пространства.

Большинство из них являются россиянами, которые до сих пор пользовались картами своих старых банков в других странах.

Список стран, чьи карты больше не принимает Revolut

Revolut больше не поддерживает пополнение с помощью карт, выпущенных в следующих странах.

Азия:

Афганистан, Армения, Азербайджан, Китай, Северная Корея, Грузия, Гонконг, Иран, Ирак, Израиль, Казахстан, Киргизия, Лаос, Ливан, Мьянма, Непал, Оман, Пакистан, Сирия, Таджикистан, Таиланд, Турция, Туркменистан, ОАЭ, Узбекистан.

Европа:

Беларусь, Монако, Россия, Сербия, Беларусь, Монако.

Африка:

Алжир, Ангола, Буркина-Фасо, Камерун, Демократическая Республика Конго (ДРК), Кот-д'Ивуар, Кения, Ливия, Мали, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Южная Африка, Южный Судан, Танзания, Зимбабве.

Северная Америка:

Куба, Гаити, Тринидад и Тобаго.

Южная Америка:

Венесуэла.

Океания:

Вануату.

В список вошли двадцать восемь стран Азии, четыре европейские страны, шестнадцать африканских стран и четыре страны Южной и Северной Америки.

Почему Revolut ввел новые правила

В банке Revolut заявили, что:

компания обязана придерживаться обновленных требований международных платежных систем;

ряд стран отнесли к категории высокого риска именно для операций пополнения счетов с карт;

новые ограничения не связаны непосредственно с санкциями, поскольку банки-эмитенты этих карт не находятся под формальными ограничениями.

Напомним, что другой цифровой банк, Wise также начал блокировать банковские карты россиянам и белорусам из-за наложенных против РФ санкций Европейского Союза.

Также мы сообщали, что президент США Дональд Трамп включил "режим кнута" против РФ, когда ввел санкции против Кремля.