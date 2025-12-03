Видео
Україна
Популярные запросы

Видео

Revolut заблокировал пополнение с карт 50 стран — полный список

Дата публикации 3 декабря 2025 14:17
Revolut ограничил пополнение счетов с карт 50 высокорисковых стран - список
Банковские карты Revolut. Фото: Revolut.com

Цифровой банк Revolut вдруг изменил правила пополнения счетов — сервис больше не принимает переводы с карт, эмитированных в более чем 50 странах. Об этом сообщили на сайте банка.

Среди стран, которые попали в опалу - государства СНГ, Монако, Вануату, Венесуэла, Йемен, ОАЭ и многие другие.

Читайте также:

Какие ограничения ввел Revolut

Клиенты, которые живут в ЕС и пытались пополнить счета картами из стран СНГ, начали получать отказы с формулировкой "карта пополнения больше не поддерживается".

По обновленным правилам:

  • пополнение счетов с карт из более чем 50 стран больше не поддерживается;
  • ограничения касаются как физических, так и виртуальных карт;
  • пополнение через мобильные приложения банков из стран СНГ также стало недоступным.

Служба поддержки Revolut объясняет клиентам, что правила вступили в силу с 1 декабря 2025 года и являются постоянными.

Кого больше всего затронули новые правила Revolut

Фактически это затрудняет доступ к сервису для мигрантов и релоцированных жителей постсоветского пространства.

Большинство из них являются россиянами, которые до сих пор пользовались картами своих старых банков в других странах.

Список стран, чьи карты больше не принимает Revolut

Revolut больше не поддерживает пополнение с помощью карт, выпущенных в следующих странах.

Азия:

  • Афганистан, Армения, Азербайджан, Китай, Северная Корея, Грузия, Гонконг, Иран, Ирак, Израиль, Казахстан, Киргизия, Лаос, Ливан, Мьянма, Непал, Оман, Пакистан, Сирия, Таджикистан, Таиланд, Турция, Туркменистан, ОАЭ, Узбекистан.

Европа:

  • Беларусь, Монако, Россия, Сербия, Беларусь, Монако.

Африка:

  • Алжир, Ангола, Буркина-Фасо, Камерун, Демократическая Республика Конго (ДРК), Кот-д'Ивуар, Кения, Ливия, Мали, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Южная Африка, Южный Судан, Танзания, Зимбабве.

Северная Америка:

  • Куба, Гаити, Тринидад и Тобаго.

Южная Америка:

  • Венесуэла.

Океания:

  • Вануату.

В список вошли двадцать восемь стран Азии, четыре европейские страны, шестнадцать африканских стран и четыре страны Южной и Северной Америки.

Почему Revolut ввел новые правила

В банке Revolut заявили, что:

  • компания обязана придерживаться обновленных требований международных платежных систем;
  • ряд стран отнесли к категории высокого риска именно для операций пополнения счетов с карт;
  • новые ограничения не связаны непосредственно с санкциями, поскольку банки-эмитенты этих карт не находятся под формальными ограничениями.

Напомним, что другой цифровой банк, Wise также начал блокировать банковские карты россиянам и белорусам из-за наложенных против РФ санкций Европейского Союза.

Также мы сообщали, что президент США Дональд Трамп включил "режим кнута" против РФ, когда ввел санкции против Кремля.

санкции против России банки банковские карты банковские счета revolut
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
