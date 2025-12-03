Revolut ограничил пополнение счетов с карт 50 высокорисковых стран - список

Revolut заблокировал пополнение с карт 50 стран — полный список
Цифровой банк Revolut вдруг изменил правила пополнения счетов — сервис больше не принимает переводы с карт, эмитированных в более чем 50 странах. Об этом сообщили на сайте банка.
Среди стран, которые попали в опалу - государства СНГ, Монако, Вануату, Венесуэла, Йемен, ОАЭ и многие другие.
Какие ограничения ввел Revolut
Клиенты, которые живут в ЕС и пытались пополнить счета картами из стран СНГ, начали получать отказы с формулировкой "карта пополнения больше не поддерживается".
По обновленным правилам:
- пополнение счетов с карт из более чем 50 стран больше не поддерживается;
- ограничения касаются как физических, так и виртуальных карт;
- пополнение через мобильные приложения банков из стран СНГ также стало недоступным.
Служба поддержки Revolut объясняет клиентам, что правила вступили в силу с 1 декабря 2025 года и являются постоянными.
Кого больше всего затронули новые правила Revolut
Фактически это затрудняет доступ к сервису для мигрантов и релоцированных жителей постсоветского пространства.
Большинство из них являются россиянами, которые до сих пор пользовались картами своих старых банков в других странах.
Список стран, чьи карты больше не принимает Revolut
Revolut больше не поддерживает пополнение с помощью карт, выпущенных в следующих странах.
Азия:
- Афганистан, Армения, Азербайджан, Китай, Северная Корея, Грузия, Гонконг, Иран, Ирак, Израиль, Казахстан, Киргизия, Лаос, Ливан, Мьянма, Непал, Оман, Пакистан, Сирия, Таджикистан, Таиланд, Турция, Туркменистан, ОАЭ, Узбекистан.
Европа:
- Беларусь, Монако, Россия, Сербия, Беларусь, Монако.
Африка:
- Алжир, Ангола, Буркина-Фасо, Камерун, Демократическая Республика Конго (ДРК), Кот-д'Ивуар, Кения, Ливия, Мали, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Южная Африка, Южный Судан, Танзания, Зимбабве.
Северная Америка:
- Куба, Гаити, Тринидад и Тобаго.
Южная Америка:
- Венесуэла.
Океания:
- Вануату.
В список вошли двадцать восемь стран Азии, четыре европейские страны, шестнадцать африканских стран и четыре страны Южной и Северной Америки.
Почему Revolut ввел новые правила
В банке Revolut заявили, что:
- компания обязана придерживаться обновленных требований международных платежных систем;
- ряд стран отнесли к категории высокого риска именно для операций пополнения счетов с карт;
- новые ограничения не связаны непосредственно с санкциями, поскольку банки-эмитенты этих карт не находятся под формальными ограничениями.
Напомним, что другой цифровой банк, Wise также начал блокировать банковские карты россиянам и белорусам из-за наложенных против РФ санкций Европейского Союза.
Также мы сообщали, что президент США Дональд Трамп включил "режим кнута" против РФ, когда ввел санкции против Кремля.
