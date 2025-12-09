Revolut выкупает акции бывших работников со скидкой в 30% от стоимости

Приложение Revolut в смартфоне. Фото: Reuters

Британская финтех-компания с украинскими корнями Revolut предложила бывшим сотрудникам продать свои акции обратно. Но со скидкой 30% от реальной оценки стартапа, пишет FT.

Экс-сотрудникам поступило официальное предложение выкупа по цене $966,74 за акцию.

Как работает программа выкупа

Revolut активно проводит secondary-сделки в течение последних месяцев. В сентябре стартап позволил действующим сотрудникам продать до 20% акций по оценке $75 млрд. В прошлом году бывшие сотрудники продавали свои доли без отдельного дисконта.

В Revolut объяснили такое решение многочисленными запросами от своих бывших работников. Несмотря на дисконт, для части "выпускников" сделки могут принести значительные суммы - в некоторых случаях миллионы долларов.

Почему компания расширяет программу

В 2024 году оценка Revolut во secondary-раунде составляла $45 млрд, поэтому новое предложение фактически фиксирует существенное подорожание капитала.

Компания также сообщила о 3,1 млрд фунтов дохода за 2024 год и около 10 тысяч сотрудников в штате.

Что известно о Revolut

Необанк Revolut был основан в 2015 году Николаем Сторонским и Владиславом Яценко.

Сейчас юридически он находится в Великобритании и планирует выйти еще на 30 рынков и увеличить клиентскую базу, минимум до 100 млн пользователей.

Напомним, что недавно Revolut внезапно прекратил принимать переводы с карт более чем 50 стран мира.

Кроме того, другой цифровой банк, Wise также начал блокировать банковские карты россиянам и белорусам из-за наложенных против РФ санкций Европейского Союза.