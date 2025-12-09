Revolut выкупает акции бывших работников со скидкой в 30% от стоимости

Revolut проводит выкуп акций экс-сотрудников с большой скидкой
Британская финтех-компания с украинскими корнями Revolut предложила бывшим сотрудникам продать свои акции обратно. Но со скидкой 30% от реальной оценки стартапа, пишет FT.
Экс-сотрудникам поступило официальное предложение выкупа по цене $966,74 за акцию.
Как работает программа выкупа
Revolut активно проводит secondary-сделки в течение последних месяцев. В сентябре стартап позволил действующим сотрудникам продать до 20% акций по оценке $75 млрд. В прошлом году бывшие сотрудники продавали свои доли без отдельного дисконта.
В Revolut объяснили такое решение многочисленными запросами от своих бывших работников. Несмотря на дисконт, для части "выпускников" сделки могут принести значительные суммы - в некоторых случаях миллионы долларов.
Почему компания расширяет программу
В 2024 году оценка Revolut во secondary-раунде составляла $45 млрд, поэтому новое предложение фактически фиксирует существенное подорожание капитала.
Компания также сообщила о 3,1 млрд фунтов дохода за 2024 год и около 10 тысяч сотрудников в штате.
Что известно о Revolut
Необанк Revolut был основан в 2015 году Николаем Сторонским и Владиславом Яценко.
Сейчас юридически он находится в Великобритании и планирует выйти еще на 30 рынков и увеличить клиентскую базу, минимум до 100 млн пользователей.
Напомним, что недавно Revolut внезапно прекратил принимать переводы с карт более чем 50 стран мира.
Кроме того, другой цифровой банк, Wise также начал блокировать банковские карты россиянам и белорусам из-за наложенных против РФ санкций Европейского Союза.
