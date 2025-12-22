Видео
Еще 23 АЗС Коломойского переходят под контроль нового владельца

Еще 23 АЗС Коломойского переходят под контроль нового владельца

Ua ru
Дата публикации 22 декабря 2025 15:37
Сеть UPG получила разрешение на приобретение еще 23 заправок группы "Приват"
Автозаправочный комплекс UPG. Фото: Upg.ua

Антимонопольный комитет разрешил ЧП "Укрпалетсистем", оператору сети АЗС UPG, взять в аренду еще 23 автозаправочных комплекса, которые ранее входили в орбиту группы "Приват". Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Речь идет об активах, которые формально оформлены на ряд отдельных юрлиц, но ранее работали в единой системе топливного бизнеса Игоря Коломойского.

Читайте также:

Какие именно АЗС переходят к UPG

Согласно решению АМКУ, UPG получила разрешение на аренду заправок, принадлежащих семи компаниям.

Как указано в решении, UPG разрешили взять в аренду:

  • 8 АЗК, принадлежащих ООО "ТАРОС ГРУПП"
  • 3 АЗК, принадлежащих ООО "ВЕРТИКС-МОЛ"
  • 2 АЗК, принадлежащих ООО "СКАЙ ПРОЕКТ"
  • 3 АЗК, принадлежащих ООО "ЖАСМИ ТРЕЙД"
  • 2 АЗК, принадлежащих ООО "ЛАЙК ИНВЕСТ"
  • 2 АЗК, принадлежащих ООО "ТЕКИЛА ГОЛД"
  • 3 АЗК, принадлежащих ООО "АЛЬБИЛЕНД".

Все эти компании ранее фигурировали в топливном бизнесе группы "Приват", хотя и были разбросаны по разным юрисдикциям и реестрам.

Экспансия UPG продолжается

Это не первое разрешение такого типа. Ранее АМКУ уже согласовал UPG аренду 398 АЗК, работавших под брендами ANP и "Авиас", а также отдельно - приобретение еще 26 объектов.

При этом, еще несколько лет назад UPG была небольшой региональной сетью. Но в 2024-2025 годах именно она стала главным бенефициаром сети АЗС группы "Приват".

Компания начала с того, что взяла в долгосрочную аренду около 400 АЗК, ранее работавших под этими марками. И начала агрессивный ребрендинг.

По состоянию на конец 2025 года сеть насчитывает примерно 400-440 заправок и входит в тройку крупнейших по количеству физических объектов. UPG постепенно перетягивает эти станции под собственные стандарты: магазины, VIVO café, обновленный сервис.

Кто стоит за сетью UPG

Ключевым бенефициаром UPG является бизнесмен Владимир Петренко. В топливном сегменте он работает давно, но именно сделки с активами "Привата" сделали его компанию игроком национального масштаба. Теперь UPG входит в топ-5 крупнейших сетей АЗС в Украине.

Напомним, ранее мы рассказывали, кто является настоящими владельцами сетей АЗС Ukrnafta, ОККО и WOG.

Также мы сообщали о том, что с 1 января 2026 года в Украине вступает в силу очередной этап повышения акцизного налога на топливо. В связи с этим цена на бензин, дизельное топливо и автогаз может измениться.

цены на топливо Игорь Коломойский АЗС активы заправка
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
