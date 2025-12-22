Сеть UPG получила разрешение на приобретение еще 23 заправок группы "Приват"

Автозаправочный комплекс UPG. Фото: Upg.ua

Антимонопольный комитет разрешил ЧП "Укрпалетсистем", оператору сети АЗС UPG, взять в аренду еще 23 автозаправочных комплекса, которые ранее входили в орбиту группы "Приват". Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Речь идет об активах, которые формально оформлены на ряд отдельных юрлиц, но ранее работали в единой системе топливного бизнеса Игоря Коломойского.

Какие именно АЗС переходят к UPG

Согласно решению АМКУ, UPG получила разрешение на аренду заправок, принадлежащих семи компаниям.

Как указано в решении, UPG разрешили взять в аренду:

8 АЗК, принадлежащих ООО "ТАРОС ГРУПП"

3 АЗК, принадлежащих ООО "ВЕРТИКС-МОЛ"

2 АЗК, принадлежащих ООО "СКАЙ ПРОЕКТ"

3 АЗК, принадлежащих ООО "ЖАСМИ ТРЕЙД"

2 АЗК, принадлежащих ООО "ЛАЙК ИНВЕСТ"

2 АЗК, принадлежащих ООО "ТЕКИЛА ГОЛД"

3 АЗК, принадлежащих ООО "АЛЬБИЛЕНД".

Все эти компании ранее фигурировали в топливном бизнесе группы "Приват", хотя и были разбросаны по разным юрисдикциям и реестрам.

Экспансия UPG продолжается

Это не первое разрешение такого типа. Ранее АМКУ уже согласовал UPG аренду 398 АЗК, работавших под брендами ANP и "Авиас", а также отдельно - приобретение еще 26 объектов.

При этом, еще несколько лет назад UPG была небольшой региональной сетью. Но в 2024-2025 годах именно она стала главным бенефициаром сети АЗС группы "Приват".

Компания начала с того, что взяла в долгосрочную аренду около 400 АЗК, ранее работавших под этими марками. И начала агрессивный ребрендинг.

По состоянию на конец 2025 года сеть насчитывает примерно 400-440 заправок и входит в тройку крупнейших по количеству физических объектов. UPG постепенно перетягивает эти станции под собственные стандарты: магазины, VIVO café, обновленный сервис.

Кто стоит за сетью UPG

Ключевым бенефициаром UPG является бизнесмен Владимир Петренко. В топливном сегменте он работает давно, но именно сделки с активами "Привата" сделали его компанию игроком национального масштаба. Теперь UPG входит в топ-5 крупнейших сетей АЗС в Украине.

