ТРЦ Gulliver открывается 12 декабря - какие магазины заработают

Киевский торгово-развлекательный комплекс Gulliver с 12 декабря начнет поэтапно открывать часть торговых зон. Решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям "Ощадбанка", сообщили на официальном сайте банка.

Как сообщили в Ощадбанке, с 11 декабря начнут постепенно открываться для посетителей магазины первого и минус первого этажей торгово-развлекательной части Gulliver.

Что именно заработает с 11 декабря

По результатам осмотра комиссия разрешила открыть два этажа торгово-развлекательной части Гулливера.

Остальные торговые уровни и офисная башня останутся закрытыми до полной ликвидации причин возможных чрезвычайных ситуаций и дополнительных проверок безопасности.

Как ТРЦ перешел под контроль государства

Комплекс Gulliver строили за кредитные средства госбанков, это около $460 млн от "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка".

Но в последние годы Gulliver оказался в центре нескольких громких скандилов:

в 2017 году объект передали в управление АРМА из-за связей с окружением экс-президента Виктора Януковича;

в июле 2025 года права собственности на Gulliver передали консорциуму финансовых учреждений - Ощадбанку (80%) и Укрэксимбанку (20%).

Это стало возможным ввиду невыполнения собственником комплекса, ООО "ТРИ О", своих обязательств по кредитному договору.

Почему Gulliver был закрыт

В октябре 2025 года "Ощадбанк" временно закрыл Gulliver, согласно официальной информации - "из соображений безопасности и для проведения технических и ремонтных работ". Новости.LIVE рассказывали, что все входы в ТРЦ были заблокированы, а некоторые работники комплекса даже не получили доступа к личным вещам.

В конце ноября 2025-го комплекс окончательно перешел в собственность "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка". Нынешнее поэтапное открытие должно стать первым шагом к полному восстановлению работы ТРЦ.

