Главная Компании Как изменился украинский ритейл в 2025 году — рейтинг Форбс

Как изменился украинский ритейл в 2025 году — рейтинг Форбс

Ua ru
Дата публикации 5 декабря 2025 10:45
Кто вошел в рейтинг лучших торговых сетей Украины - рейтинг Форбс
Магазин АТБ в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Украинские торговые сети вошли в четвертый год полномасштабной войны со смешанными результатами. Издание Forbes составило рейтинг ключевых ритейлеров — 2025.

И если часть сетей активно открывает новые магазины, то другие сталкиваются с замедлением спроса и убытками от российских ударов.

Читайте также:

Кто попал в рейтинг ритейлеров

1. АТБ
Крупнейшая продуктовая сеть открыла 44 новых магазина всего за полгода и инвестирует в собственные солнечные электростанции. Компания уже тестирует энергосистемы, позволяющие работать автономно во время обстрелов.

2. Fozzy Group (Сильпо, Фора, Thrash!)
Группа продолжает масштабирование и технологические проекты, включая первый в Украине сервис Buy Now Pay Later. Под брендами компании работает более 830 торговых точек.

3. Эпицентр
Несмотря на разрушение логистических и торговых центров, компания открыла вторую очередь ТРЦ "Эпицентр" в Чабанах и развивает новые форматы - Express, Food и Home. Сеть сохраняет план расширения даже в условиях войны.

4. Rozetka
Маркетплейс открыл 33 новые точки выдачи и запускает собственную сеть почтоматов, несмотря на падение онлайн-трафика. Компания восстанавливает работу после десятков поврежденных объектов.

5. Аврора
Самый динамичный ритейлер открыл 145 магазинов за полгода и вырос до 1780 точек в двух странах. Компания также восстанавливает поврежденную логистику и увеличивает долю украинских товаров.

6. Comfy
Ритейлер получил кредит ЕБРР на модернизацию и продолжает борьбу с "серой" техникой. У компании 112 магазинов, а мобильное приложение обеспечивает более четверти онлайн-продаж.

7. Novus
Компания первой в Украине ввела газовые генераторы большой мощности и открыла 28 новых магазинов различных форматов. В приложении сети уже более 5,7 млн пользователей.

8. Metro Украина
Ритейлер запустил собственную солнечную электростанцию и развивает private label, который уже превышает 20% продаж. Сеть управляет 21 центром и активно цифровизирует операции.

9. Eva
Лидер дрогери-сегмента расширил сеть до более 1100 точек и запустил компактный формат "Eva рядом". Компания наращивает инвестиции в логистику, солнечные станции и e-commerce.

10. Retail Group (Велмарт, Велика Кишеня, ВК Экспресс)
Группа инвестирует в обновление магазинов и развитие фудкортов, а также планирует расширение сети гипермаркетов. Холдинг работает в 19 городах и развивает собственные ТРЦ.

Какова суммарная выручка компаний

Суммарная выручка крупнейших ритейлеров за первое полугодие 2025-го - 423,2 млрд грн.

Лидеры отрасли в этом году сконцентрированы на открытии новых магазинов, проектах с альтернативными источниками энергии, развитии мобильных приложений и благотворительности.

Впервые с начала большой войны можно увидеть замедление роста продаж ритейлеров непродуктовой группы. В первом полугодии 2025 года продажи группы Rozetka выросли на 2%, по сравнению с 24% в первом полугодии 2024-го, продажи "Эпицентра" - на 3%, тогда как в 2024-м этот показатель составлял 14%.

Как мы сообщали ранее, известное украинское медиа перешло под крыло Fozzy Group. Ритейлер неожиданно купил популярное онлайн-издание The Village.

Также мы рассказывали о средних зарплатах в сфере торговли и где платят 80 тыс. гривен.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
