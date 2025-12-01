Платіжний сервіс Wise почав блокувати рахунки клієнтам із Росії та Білорусі

Санкції в дії — Wise закручує гайки російським клієнтам
Платіжний сервіс Wise попередив клієнтів із Росії та Білорусі про блокування їх карток та рахунків, якщо вони не доведуть громадянство ЄС або право на постійне проживання в країнах ЄС чи Швейцарії. Про це йдеться в повідомленні Wise.
Нові обмеження стосуються як фізичних, так і цифрових карт. Росіяни та білоруси мають надати підтверджувальні документи до 30 січня 2026 року, в іншому випадку картки залишаться заблокованими.
Що саме змінює Wise
Раніше відкрити картку Wise можна було, маючи довгострокову національну візу категорії D, яку видають, зокрема, для роботи чи навчання. Тепер цього недостатньо: громадянам Росії та Білорусі потрібно мати посвідку на проживання в одній із країн ЄЕЗ або у Швейцарії.
Нові правила поширюються на всі картки Wise, як фізичні, так і цифрові. До завершення перевірки власники не зможуть розраховуватися в магазинах та онлайн, знімати готівку в банкоматах чи оплачувати підписки за реквізитами картки.
Кого торкнуться обмеження
Обмеження стосуються росіян і білорусів, які не мають підтвердженого права проживання в ЄЕЗ або Швейцарії. Усім, хто отримав відповідне повідомлення від Wise, потрібно відповісти на нього до 30 січня 2026 року й завантажити документ, що підтверджує громадянство або посвідку на проживання.
До моменту, поки сервіс не перевірить документи й не підтвердить статус користувача, картка залишатиметься заблокованою для будь-яких операцій.
Чому Wise блокує рахунки
У Wise пояснили, що зміни пов’язані з 19-м пакетом санкцій ЄС, ухваленим у жовтні 2025 року. Цей документ забороняє прямо чи опосередковано надавати платіжні послуги громадянам Росії або Білорусі, особам, які проживають у Росії, а також російським юридичним особам та організаціям.
Раніше аналогічні обмеження для громадян РФ і Білорусі вже запровадили інші платіжні платформи, у том числі Paysera та Revolut.
Нагадаємо, що Україна посилила санкційний тиск на РФ, суттєво розширивши перелік російських компаній і осіб, які потрапляють під обмеження.
