Головна Компанії Санкції в дії — Wise закручує гайки російським клієнтам

Санкції в дії — Wise закручує гайки російським клієнтам

Ua ru
Дата публікації: 1 грудня 2025 16:06
Платіжний сервіс Wise почав блокувати рахунки клієнтам із Росії та Білорусі
Банківська картка в руках людини. Фото: Pixabay

Платіжний сервіс Wise попередив клієнтів із Росії та Білорусі про блокування їх карток та рахунків, якщо вони не доведуть громадянство ЄС або право на постійне проживання в країнах ЄС чи Швейцарії. Про це йдеться в повідомленні Wise.

Нові обмеження стосуються як фізичних, так і цифрових карт. Росіяни та білоруси мають надати підтверджувальні документи до 30 січня 2026 року, в іншому випадку картки залишаться заблокованими.

Читайте також:

Що саме змінює Wise

Раніше відкрити картку Wise можна було, маючи довгострокову національну візу категорії D, яку видають, зокрема, для роботи чи навчання. Тепер цього недостатньо: громадянам Росії та Білорусі потрібно мати посвідку на проживання в одній із країн ЄЕЗ або у Швейцарії.

Нові правила поширюються на всі картки Wise, як фізичні, так і цифрові. До завершення перевірки власники не зможуть розраховуватися в магазинах та онлайн, знімати готівку в банкоматах чи оплачувати підписки за реквізитами картки.

Кого торкнуться обмеження

Обмеження стосуються росіян і білорусів, які не мають підтвердженого права проживання в ЄЕЗ або Швейцарії. Усім, хто отримав відповідне повідомлення від Wise, потрібно відповісти на нього до 30 січня 2026 року й завантажити документ, що підтверджує громадянство або посвідку на проживання.

До моменту, поки сервіс не перевірить документи й не підтвердить статус користувача, картка залишатиметься заблокованою для будь-яких операцій.

Чому Wise блокує рахунки

У Wise пояснили, що зміни пов’язані з 19-м пакетом санкцій ЄС, ухваленим у жовтні 2025 року. Цей документ забороняє прямо чи опосередковано надавати платіжні послуги громадянам Росії або Білорусі, особам, які проживають у Росії, а також російським юридичним особам та організаціям.

Раніше аналогічні обмеження для громадян РФ і Білорусі вже запровадили інші платіжні платформи, у том числі Paysera та Revolut.

Нагадаємо, що Україна посилила санкційний тиск на РФ, суттєво розширивши перелік російських компаній і осіб, які потрапляють під обмеження.

Дізнайтесь також про те, як у Білорусі посилюються репресії — за місяць було затримано більше сотні опозиціонерів, яких влада називає екстремістами. 

 

санкції проти Росії банки банківські карти банківські рахунки revolut
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
