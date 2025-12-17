Відео
В "Укрнафті" змінили керівника — хто очолить компанію

В "Укрнафті" змінили керівника — хто очолить компанію

Ua ru
Дата публікації: 17 грудня 2025 17:44
В Укрнафті та Укргазвидобуванні зміна керівництва — хто став очільником
Богдан Кукура. Фото: Укрнафта

В АТ "Укрнафта" змінився керівник. Наглядова рада компанії призначила на цю посаду Богдана Кукуру. Про це повідомили у компанії. 

Перед цим члени Наглядової ради припинили повноваження тимчасово виконуючого обов'язки голови правління компанії Юрія Ткачука. 

Хто такий Богдан Кукура 

Новий голова правління до цього працював директором з виробництва та головним інженером "Укрнафта", тобто є вихідцем зсередини компанії.

"Він є досвідченим фахівцем із багаторічним практичним досвідом у нафтогазовій галузі, добре знає виробничі процеси компанії та безпосередньо залучений до розвитку напрямів видобутку нафти й газу", — повідомили у компанії.

Також відомо, що Богдан Кукура — випускник Івано-Франківського національного технічного університету.  

До державного сектору Кукура працював у приватному видобутку, у компаніях "ДТЕК Нафтогаз", "Укрнафтобуріння" та "Смарт Енерджі".

Нове призначення в "Укргазвидобуванні"

На цьому зміни не закінчуються. За даними "Економічної правди", "Нафтогаз" також готується звільнити Сергія Лагна з посади т.в.о. голови "Укргазвидобування".

Його місце може зайняти Юрій Ткачук — той самий, який до цього керував "Укрнафтою" в статусі тимчасового очільника. Тобто йдеться не просто про одне звільнення, а про перестановку ролей усередині всієї вертикалі.

Нагадаємо, нещодавно Нафтогаз розкрив масштабну схему в Запоріжжі, де, як виявилося, газ крали роками

Також дізнайтеся, хто з українців може не платити за доставку газу та що зміниться у 2026 році. 

газопостачання газ Укрнафта конкурс видобуток нафти
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
