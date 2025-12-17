В Укрнафте и Укргаздобыче смена руководства — кто стал главой

Богдан Кукура. Фото: Укрнафта

В АО "Укрнафта" сменился руководитель. Наблюдательный совет компании назначил на эту должность Богдана Кукуру. Об этом сообщили в компании.

Перед этим члены Наблюдательного совета прекратили полномочия временно исполняющего обязанности председателя правления компании Юрия Ткачука.

Кто такой Богдан Кукура

Новый председатель правления до этого назначения работал директором по производству и главным инженером "Укрнафта", то есть является выходцем изнутри компании.

"Он опытный специалист с многолетним практическим опытом в нефтегазовой отрасли, хорошо знает производственные процессы компании и непосредственно вовлечен в развитие направлений добычи нефти и газа", — сообщили в компании.

Также известно, что Богдан Кукура — выпускник Ивано-Франковского национального технического университета.

До государственного сектора Кукура работал в частной добыче, в компаниях "ДТЭК Нефтегаз", "Укрнефтебурение" и "Смарт Энерджи".

Новое назначение в "Укргаздобыче"

На этом изменения не заканчиваются. По данным "Экономической правды", "Нафтогаз" также готовится уволить Сергея Лагно с должности и.о. главы "Укргаздобычи".

Его место может занять Юрий Ткачук — тот самый, который до этого руководил "Укрнафтой" в статусе временного руководителя. То есть, речь идет не просто об одном увольнении, а о перестановке ролей внутри всей вертикали.

