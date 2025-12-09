Хто крав газ із мереж Нафтогазу і як працювала схема

Нафтогаз та Нацполіція розкрили масштабну схему крадіжки газу у Запорізькій області / Фото: Сергій Корецький / Facebook



"Нафтогаз" разом із Нацполіцією розкрили масштабну схему крадіжки газу у Запорізькій області. Шахраї придумали схему розкрадання газу на 164 млн грн. Про це повідомили голова правління "Нафтогазу" Сергій Корецький та прес-служба поліції.

До викриття схеми були залучені як сам "Нафтогаз", так і Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції

Суть схеми по розкраданню газа

У поліції уточнили, що власник та директор приватного підприємства, які володіють газовими АЗС, могли втручатися у роботу лічильників та коректорів обсягу газу. Внаслідок чого відбір палива із газотранспортної системи не враховувався, а показання лічильника не фіксувалися.

Під час обшуків вилучили 220 тис дол. США, 25 тис євро та 800 тис грн готівкою, обладнання для несанкціонованого втручання у роботу автоматизованої системи, пересувну газозаправну установку, інше обладнання, чернові записи та засоби зв'язку.

Хто крав газ з мережі "Нафтогазу"

Правоохоронці провели 12 обшуків, є затримані. Декільком особам оголошено про підозру.

Глава компанії каже, що крадіжку газу з мережі здійснювали представники місцевого підприємства, яке займається торгівлею паливом.

Він зазначив, що Нафтогаз системно протидіє незаконному втручанню у роботу газових мереж. Так, з початку 2025 року викрито та зупинено вже кілька подібних схем, повідомив Корецький.

За словами Корецького, з початку року викрито та зупинено вже кілька подібних схем.

