Кому належать Ukrnafta, ОККО і WOG у 2025 році

В Україні працює близько 6 тисяч автозаправних станцій, але значну частину ринку контролюють лише кілька великих гравців. Лідерами за кількістю АЗС є державна Ukrnafta, а також приватні мережі ОККО та WOG.

Сайт Новини.LIVE розповідає про те, хто був та є зараз власником цих мереж, які забезпечують пальним мільйони українських водіїв.

Ukrnafta: державний гігант із мережею Shell

Ukrnafta – найбільша нафтодобувна компанія України, що входить до Групи Нафтогаз і володіє найрозгалуженішою мережею АЗС Ukrnafta.

До 2022 року мережа належала олігарху Ігорю Коломойському, але після націоналізації акцій компанії були передані в управління Міністерства оборони України. Тепер контроль над Ukrnafta і "Укртатнафтою" зосереджено в руках держави.

У березні 2024 року Ukrnafta отримала в управління 83 арештовані АЗС мережі Glusco, а в листопаді 2024-го підписала угоду про придбання 51% у ТОВ "Альянс Холдинг", до якого входять 118 працюючих АЗК Shell.

Станом на 2025 рік компанія керує 556 станціями, забезпечуючи близько 9,3% роздрібного ринку пального й даючи роботу понад 20 000 співробітників.

ОККО: мережа концерну "Галнафтогаз"

Мережа ОККО належить акціонерному товариству "Концерн Галнафтогаз", головним бенефіціаром якого є львівський бізнесмен Віталій Антонов. Це один із найвідоміших приватних гравців паливного ринку — на 2025 року ОККО володіє 412 АЗС по всій Україні та контролює близько 7% роздрібного сегмента.

Компанія розвиває формат "комплексів для водія й пасажира": окрім пального, клієнтам пропонують ресторани A la minute, Pasta Mia, Meiwei, а також магазини Tobi.

Перший автозаправний комплекс ОККО відкрили ще у 1999 році в Стрию, зараз мережа входить до переліку найбільших українських ритейлерів за виторгом.

WOG — паливний бізнес групи "Континіум"

WOG (West Oil Group) – ще одна велика мережа АЗС, пов’язана з бізнес-групою "Континіум". Її кінцевими бенефіціарами в публічних реєстрах указані, зокрема, народний депутат Степан Івахів та бізнесмен Сергій Лагур. Після смерті співзасновника Ігоря Єремеєва його частка перейшла до спадкоємців, але контроль над групою зберегли давні партнери.

Станом на 2025 рік WOG володіє близько 360 станціями й займає орієнтовно 6% ринку. Окрім продажу пального, мережа розвиває формати WOG Cafe та WOG Market; її сервіси до війни працювали в аеропортах Києва, Одеси та Львова, а також у поїздах Інтерсіті. У 2023 році WOG відкрила найбільший трасовий комплекс в Україні в селі Глибочиця на Житомирщині.

Усі три бренди мають розгалужені мережі по країні, власні формати кафе й магазинів і активно інвестують у розширення інфраструктури. Водночас за кожною з них стоять різні моделі власності, від державного контролю до приватних бізнес-груп із конкретними бенефіціарами.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що голова фінансового комітету Верховної Ради України Данило Гетманцев розповідав, чому важливо брати чеки на АЗС. За його словами держава щороку недоотримує близько 20 мільярдів гривень через "чорні" та "сірі" схеми.

Також дізнайтесь, де знаходиться найбільша автозаправна станція у світі і що в ній особливого.