Які держкомпанії першими продадуть акції українцям

В Україні хочуть почати продаж частини акцій держкомпаній, а також перезапустити сам підхід до інвестування. При чому йдеться про продаж не більше 7% акцій компаній.

Про це розказав голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Руслан Магомедов в ефірі Новини.LIVE.

Продати можна не все

Йдеться про вузьке коло секторів, де держава вже бачить стабільні фінансові результати навіть під час війни. За словами Магомедова, ідея продажу приблизно 7% акцій — це лише перший крок. Головне — створити реальні, живі інструменти, які будуть цікаві людям, а не формально існуватимуть на папері.

Він наголосив, що мова не про всі галузі одразу. Фактично держава бачить лише кілька сфер, де є зрозуміла економіка і прибуток.

"Навіть під час повномасштабного вторгнення єдина сфера, де ми бачимо чіткий і сталий розвиток і зростання прибутків — це банківська", — пояснив Магомедов.

Другий можливий напрям — енергетика, але з застереженням, так як енергетична війна і удари по інфраструктурі можуть впливати на фінансові показники. Третя сфера — логістика, тобто перевезення людей, товарів і послуг.

Укрпошта як приклад

Окремо Магомедов згадав Укрпошту. За його словами, компанія потенційно може стати одним із перших прикладів виходу держпідприємства до публічного ринку.

"Сам її керівник активно виступає за те, щоб зробити IPO. Ми з ним у діалозі. Вони готуються, приводять показники у відповідність. І я вірю, що акції Укрпошти будуть купувати", — зазначив він.

Навіщо прибирати "мертві компанії"

Ще один блок змін — очищення самого фондового ринку. Магомедов визнає, що сьогодні система перевантажена тисячами формальних емітентів, чиї цінні папери нікому не потрібні.

"Уявіть собі, кілька тисяч емітентів, яким не потрібні їхні цінні папери. Це мертві рахунки, які не можна закрити, і вони просто обтяжують систему", — пояснив він.

Тому зараз, за його словами, паралельно готується окремий законопроєкт, який дозволить "прибрати" такі активи й звільнити місце для нових інструментів — акцій держкомпаній, а згодом і приватного бізнесу.

Саме ці нові папери, за задумом, з часом розділяться на ризикові та так звані "блакитні фішки" — найліквідніші й найстабільніші активи.

