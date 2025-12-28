Какие госкомпании первыми продадут акции украинцам

Председатель Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Руслан Магомедов. Фото: Новости.LIVE

В Украине хотят начать продажу часть акций госкомпаний, а также перезапустить сам подход к инвестированию. При чем речь идет о продаже не более 7% акций компаний.

Об этом рассказал глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Руслан Магомедов в эфире Новости.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Продать можно не все

Речь идет об узком круге секторов, где государство уже видит стабильные финансовые результаты даже во время войны. По словам Магомедова, идея продажи примерно 7% акций — это лишь первый шаг. Главное — создать реальные, живые инструменты, которые будут интересны людям, а не формально существовать на бумаге.

Он подчеркнул, что речь не обо всех отраслях сразу. Фактически государство видит лишь несколько сфер, где есть понятная экономика и прибыль.

"Даже во время полномасштабного вторжения единственная сфера, где мы видим четкое и устойчивое развитие и рост доходов - это банковская", — пояснил Магомедов.

Второе возможное направление — энергетика, но с оговоркой, так как энергетическая война и удары по инфраструктуре могут влиять на финансовые показатели. Третья сфера — логистика, то есть перевозка людей, товаров и услуг.

Укрпошта как пример

Отдельно Магомедов упомянул Укрпошту. По его словам, компания потенциально может стать одним из первых примеров выхода госпредприятия на публичный рынок.

"Сам ее руководитель активно выступает за то, чтобы сделать IPO. Мы с ним в диалоге. Они готовятся, приводят показатели в соответствие , и я верю, что акции Укрпошты будут покупать", — отметил он.

Зачем убирать "мертвые компании"

Еще один блок изменений - очистка самого фондового рынка. Магомедов признает, что сегодня система перегружена тысячами формальных эмитентов, чьи ценные бумаги никому не нужны.

"Представьте себе, несколько тысяч эмитентов, которым не нужны их ценные бумаги. Это мертвые счета, которые нельзя закрыть, и они просто отягощают систему", — пояснил он.

Поэтому сейчас, по его словам, параллельно готовится отдельный законопроект, который позволит "убрать" такие активы и освободить место для новых инструментов — акций госкомпаний, а впоследствии и частного бизнеса.

Именно эти новые бумаги, по замыслу, со временем разделятся на рисковые и так называемые "голубые фишки" — самые ликвидные и стабильные активы.

Напомним, ранее мы сообщали об идее Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку продавать украинцам акции государственных компаний — и для чего это делается.

Также мы сообщали, что законопроект, который обязывает цифровые платформы самостоятельно удерживать и платить налоги с доходов таксистов и курьеров, разделил рынок.