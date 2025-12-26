В Україні готують нову модель залучення громадян до інвестицій через продаж акцій держкомпаній

Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Руслан Магомедов. Фото: Новини.LIVE

В Україні хочуть залучити мільйони українців до інвестування. План ґрунтується на трьох речах: гроші залишають на роки, держава зменшує податок, а вкладати кошти буде легко. Про це розказав голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Руслан Магомедов в ефірі Новини.LIVE.

Він пропонує, щоб прості люди, а не лише професіонали, купували акції та облігації. В планах держави — створити 5 мільйонів нових інвесторів.

Особові інвестиційні рахунки — що це й навіщо

Ідея має назву "особовий інвестиційний рахунок". Його відкриє інвестиційна компанія. Громадянин кладе гривні на цей рахунок і купує українські папери: міські облігації, боргові зобов’язання підприємств, акції.

Головна умова — час. Якщо гроші лишають на рахунку без зняття щонайменше п’ять років, інвестор одержує податкову пільгу. Дозволено купувати, продавати, переводити кошти в нові папери, але заборонена короткострокова гра "зайшов-вийшов".

Магомедов одразу попереджає: прибуток ніхто не гарантує. Якщо акції обваляться — втрата лягає на інвестора, а не на державу.

Новий інструмент не замінює державні облігації. Ті залишаються варіантом для тих, хто хоче мінімальний ризик і фіксований дохід.

Інвестиційні рахунки — для іншої логіки. За словами Магомедова, тут більше свободи, більше ризику, але й більше потенціалу.

Акції державних компаній без слова "приватизація"

Окрема частина плану — продаж невеликих пакетів акцій прибуткових державних компаній. При цьому йдеться не про розпродаж підприємств, а лише приблизно про 7% — щоб створити ринок і інтерес.

"Я навмисно не використовую слово "приватизація" — воно має негативний відтінок після 90-х. Але й "народним IPO" це не назвеш. Хоча суть проста: люди купують акції, бачать дивіденди і починають сприймати економіку як свою", — зазначив Магомедов.

Купівлю планують зробити максимально простою — за аналогією з державними облігаціями через цифрові сервіси.

"Ми вже маємо досвід продажу ОВДП через "Дію". Хочемо зробити так само з акціями прибуткових державних компаній", — заявив він.

Головна ціль — люди, а не гроші

Продаж акцій — не самоціль. Головна задача, за словами Магомедова, створити прошарок масових інвесторів.

Ба більше, йдеться про амбітну цифру — до 5 мільйонів українців, які володітимуть цінними паперами.

Саме така кількість може дати ліквідність, вторинний обіг і змусити біржі реально працювати, а не існувати "на папері".

Відповідний законопроєкт уже підготовлений.

