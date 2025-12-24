Податки для таксистів та кур’єрів — чи підтримують новий законопроєкт OLX, Uklon, Glovo і Uber

Сервіс виклику таксі Uber на екрані смартфона. Фото: Freepik

Законопроєкт, який зобов’язує цифрові платформи самостійно утримувати й сплачувати податки з доходів таксистів і кур’єрів, несподівано розділив ринок. Uklon, Bolt, Uber і Glovo виступили спільно "за", а OLX — різко проти, пише Forbes Україна.

При цьому законопроєкт критично важливий для розширеного фінансування від МВФ на 8 млрд доларів.

Як відреагували сервіси таксі

У сервісі виклику таксі Uklon прямо кажуть, що нова модель податкового агента є не спрощенням для бізнесу, а спробою вивести з "сірої зони" десятки тисяч людей.

А за словами директора Bolt в Україні Сергія Павлика, нинішня система не стимулює легалізацію бізнесу. Тому компанія підтримує модель, де платформа бере податкову частину на себе, а людина просто працює.

У Bolt та Uber визнають, що на старті це дорожче для сервісу, але в довгій перспективі — це єдиний спосіб зробити ринок прогнозованим.

Glovo хоче позбавитись ризиків

У Glovo ситуація ще складніша. Формально компанія давно вимагає, щоб кур’єри працювали як ФОП. Але на практиці цього майже неможливо досягти.

Тому майбутня модель податкового агента для компанії — це спосіб зняти фінансові і юридичні ризики, зокрема питання фінмоніторингу банків. Легалізація доходів означає менше блокувань, менше запитань і менше "ручного режиму".

Чому OLX проти законопроєкту

Водночас позиція OLX кардинально інша. У компанії вважають, що товарні платформи фізично не можуть бути податковими агентами, бо не контролюють гроші. Покупець платить продавцю напряму.

В OLX попереджають, що результатом нового закону стане не легалізація, а втеча користувачів у соцмережі, наприклад у Telegram, де держава взагалі нічого не побачить.

Законопроєкт завис у парламенті

Forbes зазначає, що держава фактично держава намагається однією лінійкою виміряти різні бізнес-моделі. Тому для таксі та сервісів доставки це працює, а для маркетплейсів — вже ні.

Саме через це законопроєкт і застряг у Верховній Раді. Але без його прийняття Україна не зможе запустити нову програму з розширеного фінансування від МВФ на 8 млрд доларів. Тож питання вже не в тому, чи його ухвалять, а в якій формі та з якими винятками.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Bolt, Uber і Glovo виступили зі спільною заявою в підтримку законопроєкта.

Також ми повідомляли, що посилки українців з-за кордону, якщо навіть їхня вартість буде не дорожчою за 150 євро, додатково оподатковуватимуться з 2026 року.