Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Компанії Україна піднялась у рейтингу ШІ — що тому сприяло

Україна піднялась у рейтингу ШІ — що тому сприяло

Ua ru
Дата публікації: 23 грудня 2025 17:17
Україна піднялася на 14 сходинок у світовому рейтингу ШІ
Мікросхема з написом AI. Фото: Unsplash.com

Україна за рік різко піднялась у глобальному рейтингу готовності держав до роботи зі штучним інтелектом. Додав відразу 14 позицій, наша країна зайняла 40 місце серед 195 країн світу, йдеться у дослідженні Oxford Insights.

Таким чином Україна увійшла до десятки лідерів із розвитку штучного інтелекту в Східній Європі.

Реклама
Читайте також:

Чому це сталося 

Головним драйвером стала цифровізація держпослуг. Саме вона витягнула показники врядування й реального використання ШІ в державному секторі.

За оцінкою авторів рейтингу, Україна зараз входить до десятки найсильніших країн Східної Європи за розвитком і готовністю працювати з ШІ на рівні держави.

Хто в топі рейтингу

Перше місце знову утримують США — за рахунок приватного техносектору, науки й інфраструктури.

Другим іде Сінгапур, де дуже сильне держуправління і робота з даними.
Третя — Південна Корея.

У десятці також Велика Британія, Франція, Канада, Китай, Німеччина та Нідерланди.

Які бали заробила Україна

Загальна оцінка України — 61,08 бала. Політичний потенціал оцінили у 73,5, рівень врядування — у 83. Впровадження ШІ в державному секторі — 80,24 бала.

Водночас у звіті зазначають і проблемні напрями. Зокрема, в Україні недостатньо розвинені обчислювальні потужності. Їхній рівень оцінено лише у 10,99 бала, зрілість сектору штучного інтелекту становить 27,6 бала, а розвиток і поширення ШІ — 43,03 бала. 

Нагадаємо, що бум штучного інтелекту впливає не лише на чипи й дата-центри. Під ударом опинився й ринок урану — пального для атомних електростанцій. Ціни на нього вже майже дісталися максимумів за два десятиліття, і, схоже, це ще не межа.

Також ми розповідали про те, що українські інженери та волонтерські команди навчилися ефективно перехоплювати нові реактивні дрони Geran-3 за допомогою дешевих дронів з ШІ

рейтинг технології штучний інтелект цифровізація ШІ
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації