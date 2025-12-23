Україна піднялася на 14 сходинок у світовому рейтингу ШІ

Мікросхема з написом AI. Фото: Unsplash.com

Україна за рік різко піднялась у глобальному рейтингу готовності держав до роботи зі штучним інтелектом. Додав відразу 14 позицій, наша країна зайняла 40 місце серед 195 країн світу, йдеться у дослідженні Oxford Insights.

Таким чином Україна увійшла до десятки лідерів із розвитку штучного інтелекту в Східній Європі.

Чому це сталося

Головним драйвером стала цифровізація держпослуг. Саме вона витягнула показники врядування й реального використання ШІ в державному секторі.

За оцінкою авторів рейтингу, Україна зараз входить до десятки найсильніших країн Східної Європи за розвитком і готовністю працювати з ШІ на рівні держави.

Хто в топі рейтингу

Перше місце знову утримують США — за рахунок приватного техносектору, науки й інфраструктури.

Другим іде Сінгапур, де дуже сильне держуправління і робота з даними.

Третя — Південна Корея.

У десятці також Велика Британія, Франція, Канада, Китай, Німеччина та Нідерланди.

Які бали заробила Україна

Загальна оцінка України — 61,08 бала. Політичний потенціал оцінили у 73,5, рівень врядування — у 83. Впровадження ШІ в державному секторі — 80,24 бала.

Водночас у звіті зазначають і проблемні напрями. Зокрема, в Україні недостатньо розвинені обчислювальні потужності. Їхній рівень оцінено лише у 10,99 бала, зрілість сектору штучного інтелекту становить 27,6 бала, а розвиток і поширення ШІ — 43,03 бала.

Нагадаємо, що бум штучного інтелекту впливає не лише на чипи й дата-центри. Під ударом опинився й ринок урану — пального для атомних електростанцій. Ціни на нього вже майже дісталися максимумів за два десятиліття, і, схоже, це ще не межа.

Також ми розповідали про те, що українські інженери та волонтерські команди навчилися ефективно перехоплювати нові реактивні дрони Geran-3 за допомогою дешевих дронів з ШІ.