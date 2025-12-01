Відео
Головна Компанії Нова розробка України — перехоплювачі збивають реактивні дрони

Нова розробка України — перехоплювачі збивають реактивні дрони

Ua ru
Дата публікації: 1 грудня 2025 09:24
Нова українська технологія дозволяє ефективно боротися із реактивними російськими дронами
Військовослужбовець тримає в руках дрон. Фото: Чаклун
Ключові моменти Нове покоління російських дронів Як працюють українські перехоплювачі Як це зміцнює повітряну оборону

Росія все частіше застосовує проти України нові реактивні дрони Geran-3 — швидші й технологічніші аналоги Shahed-238. Проте українські інженери та волонтерські команди навчилися перехоплювати ці БПЛА із застосуванням дешевших FPV-дронів. Про це повідомляє Business Insider.

Українські перехоплювачі доводять, що навіть високошвидкісні "Герані" можна знищувати недорогими рішеннями, що суттєво змінює баланс у повітрі.

Читайте також:

Нове покоління російських дронів

Geran-3 — це російська версія іранського Shahed-238, оснащена реактивним двигуном. За даними Генерального штабу України, РФ уже застосувала 138 таких дронів.

Ключові параметри Geran-3:

  • орієнтовна максимальна швидкість — 230 миль/год (≈370 км/год); 
  • значно швидший за Geran-2 (Shahed-136), який летить близько 115 миль/год;
  • призначений для проривання ППО та ударів на великій дальності.

RФ запускає їх великими хвилями, поєднуючи з десятками хибних цілей, щоб перевантажити українську ППО. За оцінками Києва, вартість одного Geran-2 — близько $20 000. Дані щодо вартості Geran-3 поки не оприлюднені.

Як працюють українські перехоплювачі

Українські виробники та волонтерські групи активно адаптують FPV-дрони для боротьби з реактивними "Геранями". Однією з таких платформ став Sting — високошвидкісний дрон-перехоплювач.

Про успішні перехоплення Sting заявив волонтер Сергій Стерненко, опублікувавши кадри, на яких видно, як перехоплювач наздоганяє російський Geran-3 у повітрі.

Основні характеристики FPV-перехоплювачів в Україні:

  • швидкість, достатня для погоні за реактивними цілями; 
  • вартість від $2 000 до $6 000;
  • можливість масового виробництва;
  • робота в комплексі з кулеметними розрахунками та іншими засобами ППО.

Як це зміцнює повітряну оборону

З появою реактивних Shahed-типу дронів виник ризик, що їхня швидкість зробить традиційне перехоплення надто дорогим або ненадійним.

Але Україні вдалося створити асиметричну відповідь — дешеві перехоплювачі, здатні знищувати дорогі та швидкі цілі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як стартап українського юнака залучив $1,6 млн інвестицій на розробку дронів-перехоплювачів

Також ми повідомляли, що Франція передасть Україні модернізовані системи протиповітряної оборони SAMP/T, які наразі проходять оновлення.

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
