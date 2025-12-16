Бум штучного інтелекту рекордно підняв ціни на уран для АЕС

Атомна електросанція у США. Фото: Pixabay

Бум штучного інтелекту впливає не лише на чипи й дата-центри. Під ударом опинився й ринок урану — пального для атомних електростанцій. Ціни на нього вже майже дісталися максимумів за два десятиліття, і, схоже, це ще не межа, пише Asia.nikkei.com.

Аналітики кажуть, що якщо темпи розвитку ШІ збережуться, попит на уран до 2040 року зросте майже вдвічі — приблизно до 150 000 тонн на рік.

Реклама

Читайте також:

Що прогнозують атомники

За оцінкою World Nuclear Association, встановлені потужності атомної генерації у світі до 2040 року подвояться — до 746 ГВт. Тобто електроенергії з АЕС буде більше, а значить, і пального знадобиться суттєво більше.

Проблема в тому, що попередні роки ядерна енергетика була не в фаворі. Інтерес падав, ціни на уран були низькими, нові родовища майже не запускали. Тому зараз проблеми загострілися.

Чому урану може не вистачити

Розвідка і запуск нових уранових родовищ — справа довга й дорога. Зараз попит ще якось перекривають за рахунок існуючих запасів, але вже в наступному десятилітті частина діючих родовищ почне виснажуватися. Тобто дефіцит — не теорія, а цілком реальний сценарій, і на цьому тлі ціни поповзли вгору.

Довгострокові контракти на постачання урану сьогодні укладають приблизно по $86 за фунт. Це дорожче за спотовий ринок (близько $75,85) і є максимумом із 2008 року.

Що буде з цінами на уран далі

Для розуміння масштабу: у січні минулого року спот-ціни на уран доходили до $100 за фунт. Тобто ринок уже показував, на що здатен. Якщо кон’юнктура не зміниться, подальше зростання цілком можливе.

При цьому уран — не головна стаття витрат для АЕС. Він займає трохи більше 20% у структурі собівартості генерації. Для порівняння: на теплових електростанціях паливо може "з’їдати" 60–80% витрат. Тож навіть дорожчий уран не робить атомну енергію неконкурентною.

Зростання цін уже повернуло інтерес до уранового сектору. Таким чином, розвиток штучного інтелекту, який здавався суто "цифровою" історією, дедалі сильніше впливає на цілком фізичні й дуже матеріальні ринки — такі, як уран і атомна енергетика.

Як ми повідомляли раніше, Єврокомісія відкрила антимонопольне розслідування проти Google, підозрюючи компанію у нав’язуванні штучного інтелекту.

Також дізнайтеся, як одеситка перемогла суд за допомогою ChatGPT. Жінка вирішила зекономити на послугах юриста, тому склала позовну заяву та виграла справу за допомогою штучного інтелекту.