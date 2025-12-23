Украина поднялась на 14 ступенек в мировом рейтинге ИИ

Микросхема с надписью AI. Фото: Unsplash.com

Украина за год резко поднялась в глобальном рейтинге готовности государств к работе с искусственным интеллектом. Прибавив сразу 14 позиций, наша страна заняла 40 место среди 195 стран мира, говорится в исследовании Oxford Insights.

Таким образом Украина вошла в десятку лидеров по развитию искусственного интеллекта в Восточной Европе.

Реклама

Читайте также:

Почему это произошло

Главным драйвером стала цифровизация госуслуг. Именно она вытянула показатели управления и реального использования ИИ в государственном секторе.

По оценке авторов рейтинга, Украина сейчас входит в десятку сильнейших стран Восточной Европы по развитию и готовности работать с ИИ на уровне государства.

Кто в топе рейтинга

Первое место снова удерживают США — за счет частного техносектора, науки и инфраструктуры.

Вторым идет Сингапур, где очень сильны госуправление и работа с данными.

Третья — Южная Корея.

В десятке также Великобритания, Франция, Канада, Китай, Германия и Нидерланды.

Какие баллы заработала Украина

Общая оценка Украины — 61,08 балла. Политический потенциал оценили в 73,5, уровень управления — в 83. Внедрение ИИ в государственном секторе — 80,24 балла.

В то же время в отчете отмечают и проблемные направления. В частности, в Украине недостаточно развиты вычислительные мощности. Их уровень оценен всего в 10,99 балла, зрелость сектора искусственного интеллекта составляет 27,6 балла, а развитие и распространение ИИ — 43,03 балла.

Напомним, что бум искусственного интеллекта влияет не только на чипы и дата-центры. Под ударом оказался и рынок урана — топлива для атомных электростанций. Цены на него уже почти достигли максимумов за два десятилетия, и, похоже, это еще не предел.

Также мы рассказывали о том, что украинские инженеры и волонтерские команды научились эффективно перехватывать новые реактивные дроны Geran-3 с помощью дешевых дронов с ИИ.