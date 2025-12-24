Відео
Головна Компанії Україна опинилася у топі світового "відтоку мізків" — які причини

Україна опинилася у топі світового "відтоку мізків" — які причини

Ua ru
Дата публікації: 24 грудня 2025 13:12
Україна потрапила у список лідерів світу за "відтоком мізків" — що це значить для держави
Люди працюють в офісі. Фото: Freepik.com

Україна попала у список держав світу із найінтенсивнішим "відтоком мізків". У світовому рейтингу наша країна посіла сьому сходинку з-поміж 176 держав, повідомляє The Global Economy.

Видання проаналізувало понад 400 економічних індикаторів більшості країн світу.

Читайте також:

Як формувався рейтинг

Показник втрати висококваліфікованих кадрів вимірювався кількістю громадян, які залишають держави з низьким чи середнім доходом і переселяються до країн з високим рівнем доходу.

У 2024 році для України він дорівнює 8,4 бала з 10. Це дещо нижче, ніж торік (8,9), однак залишається надто високим: удвічі перевищує світове середнє значення 4,98 бала.

Колись люди їхали за вищою зарплатою, тепер багато хто тікає від війни. Серед тих, хто виїжджає: підприємці, лікарі, інженери, IT-фахівці та інші професіонали, що становлять інтелектуальний капітал України.

Україна попала у список держав світу із "відпливом мозків" - фото 1
Список країн з найвищим рівнем "відтоку мізків". Фото: The Global Econom.

Чому "відтік мізків" — негативний сигнал для держави

Проблемну ситуацію прокоментував голова фінансового комітету ВР Данило Гетманцев.

"Людський капітал  це ключова умова повоєнного відновлення, розвитку і довгострокової конкурентоздатності країни. Тому тенденція до "відтоку мізків"  це украй негативний сигнал. Зупинення і злам цього тренду  найголовніше завдання для державної політики", — наголосив він. 

За його словами, плануючи повоєнне майбутнє, влада має піклуватись про те, щоб наша країна була насамперед комфортною для життя людей, для розвитку, самовдосконалення, створення сім’ї. І це повинно стати пріоритетом для держави.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, куди вигідніше їхати працювати біженцям — топ країн.

Також ми писали, що президент Дональд Трамп заявив, що повністю зупиняє міграцію з країн третього світу до США. За його словами, це необхідно для відновлення країни.

рейтинг Данило Гетманцев економіка доходи еміграція
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
