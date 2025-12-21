Топ-30 міст планети за населенням у 2025 році

Багато людей йдуть по вулиці. Фото: noi.md

Світ давно перестав бути "сільським", і більшість людей живуть у містах — і не просто у містах, а у величезних агломераціях, де рахунок іде на десятки мільйонів. Це не завжди столиці. І не завжди ті міста, які першими спадають на думку, пише Visualcapitalist.com.

За актуальними міжнародними оцінками, лідерство тримають Азія та Африка. Китай та Індія разом займають найбільшу частку в топ-30 міст, включаючи Шанхай, Гуанчжоу, Нью-Делі та Мумбаї.

Реклама

Читайте також:

Хто на першому місці

Найбільшим містом світу сьогодні вважається Джакарта в Індонезії. Якщо рахувати всю агломерацію, а не лише адміністративні межі, там живе близько 42 мільйонів людей. Це майже як населення цілої великої країни, стиснуте в одному урбаністичному місті.

Далі — Дака (Бангладеш). Тут понад 36 мільйонів мешканців, щільна забудова, постійний приплив людей із сільських районів.

І замикає трійку Токіо (Японія)— приблизно 33 мільйони людей. Попри демографічні проблеми Японії, столичний регіон усе ще гігантський.

Азія — у лідерах

У топ-30 найбільших міст світу більшість — азійські. Нью-Делі, Шанхай, Гуанчжоу, Маніла, Сеул. Кожне з них — це 20–30 мільйонів мешканців, якщо дивитися ширше, ніж просто центр міста.

Причини тут не складні: велике населення країн, швидка урбанізація, постійний переїзд людей у пошуках роботи. Міста ростуть не роками — десятиліттями без паузи.

Мегаполіси на інших континентах

Втім, мегаполіси є не лише там. В Африці до світового топу входить Каїр — понад 25 мільйонів людей. У Південній Америці стабільно у лідерах тримається бразильський Сан-Паулу, де проживає близько 19 мільйонів.

У Північній Америці лідером залишається Мехіко — понад 17 мільйонів мешканців. У США до списку потрапляють Нью-Йорк і Лос-Анджелес. Вони поступаються азійським гігантам, але це все одно агломерації з десятками мільйонів людей, якщо рахувати передмістя.

Раніше ми розповідали, що на одному з популярних курортів світу запустять повітряне таксі.

Також ми повідомляли, де знаходиться найглибша станція метро у світі.