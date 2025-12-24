Видео
Украина оказалась в топе мирового "оттока мозгов" — какие причины

Украина оказалась в топе мирового "оттока мозгов" — какие причины

Дата публикации 24 декабря 2025 13:12
Украина попала в список лидеров мира по "оттоку мозгов" — что это значит для государства
Люди работают в офисе. Фото: Freepik.com

Украина попала в список государств мира с самым интенсивным "оттоком мозгов". В мировом рейтинге наша страна заняла седьмую строчку среди 176 государств, сообщает The Global Economy.

Издание проанализировало более 400 экономических индикаторов большинства стран мира.

Читайте также:

Как формировался рейтинг

Показатель потерь высококвалифицированных кадров измерялся количеством граждан, которые покидают государства с низким или средним доходом и переселяются в страны с высоким уровнем дохода.

В 2024 году для Украины он равен 8,4 балла из 10. Это несколько ниже, чем в прошлом году (8,9), однако остается слишком высоким: вдвое превышает мировое среднее значение 4,98 балла.

Когда-то люди ехали за более высокой зарплатой, теперь многие бегут от войны. Среди тех, кто уезжает — предприниматели, врачи, инженеры, IT-специалисты и другие профессионалы, составляющие интеллектуальный капитал Украины.

Україна попала у список держав світу із "відпливом мозків" - фото 1
Список стран с самым высоким уровнем "оттока мозгов". Фото: The Global Econom.

Почему "отток мозгов" — негативный сигнал для государства

Проблемную ситуацию прокомментировал председатель финансового комитета ВР Даниил Гетманцев.

"Человеческий капитал — это ключевое условие послевоенного восстановления, развития и долгосрочной конкурентоспособности страны. Поэтому тенденция к "оттоку мозгов" — это крайне негативный сигнал. Остановка и слом этого тренда — самая главная задача для государственной политики", — подчеркнул он.

По его словам, планируя послевоенное будущее, власть должна заботиться о том, чтобы наша страна была прежде всего комфортной для жизни людей, для развития, самосовершенствования, создания семьи. И это должно стать главным приоритетом для государства.

Напомним, ранее мы рассказывали, куда выгоднее ехать работать беженцам — топ стран.

Также мы писали, что президент Дональд Трамп заявил, что полностью останавливает миграцию из стран третьего мира в США. По его словам, это необходимо для восстановления страны.

рейтинг Даниил Гетманцев экономика доходы эмиграция
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
