Украина попала в список лидеров мира по "оттоку мозгов" — что это значит для государства

Украина оказалась в топе мирового "оттока мозгов" — какие причины
Украина попала в список государств мира с самым интенсивным "оттоком мозгов". В мировом рейтинге наша страна заняла седьмую строчку среди 176 государств, сообщает The Global Economy.
Издание проанализировало более 400 экономических индикаторов большинства стран мира.
Как формировался рейтинг
Показатель потерь высококвалифицированных кадров измерялся количеством граждан, которые покидают государства с низким или средним доходом и переселяются в страны с высоким уровнем дохода.
В 2024 году для Украины он равен 8,4 балла из 10. Это несколько ниже, чем в прошлом году (8,9), однако остается слишком высоким: вдвое превышает мировое среднее значение 4,98 балла.
Когда-то люди ехали за более высокой зарплатой, теперь многие бегут от войны. Среди тех, кто уезжает — предприниматели, врачи, инженеры, IT-специалисты и другие профессионалы, составляющие интеллектуальный капитал Украины.
Почему "отток мозгов" — негативный сигнал для государства
Проблемную ситуацию прокомментировал председатель финансового комитета ВР Даниил Гетманцев.
"Человеческий капитал — это ключевое условие послевоенного восстановления, развития и долгосрочной конкурентоспособности страны. Поэтому тенденция к "оттоку мозгов" — это крайне негативный сигнал. Остановка и слом этого тренда — самая главная задача для государственной политики", — подчеркнул он.
По его словам, планируя послевоенное будущее, власть должна заботиться о том, чтобы наша страна была прежде всего комфортной для жизни людей, для развития, самосовершенствования, создания семьи. И это должно стать главным приоритетом для государства.
