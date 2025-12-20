У яких країнах доходи іммігрантів зростають найшвидше

Люди на вулиці європейського міста. Фото: Freepik

Переїзд майже завжди означає старт із нижчої точки — незнання мови, простіша робота, менші доходи, важка адаптація. Особливо для шести мільйонів наших співгромадян, що були вимушені покинути країну через агресію Росії.

Але далі все залежить від країни. У частини держав іммігранти, у тому числі й наші, за кілька років реально наздоганяють місцевих, а десь — навпаки, втрачають у доходах. В яких країнах доходи ростуть найбільше, стало відомо із доповіді International Migration Outlook 2025.

Де доходи ростуть найшвидше

В доповіді порівнювався середній реальний річний дохід іммігрантів у перший рік роботи в країні та на п’ятий рік після переїзду.

Абсолютний лідер — Німеччина. За п’ять років середній дохід іммігрантів там зростає на 48%, приблизно з 17 тис. до 25,2 тис. доларів на рік. Далі йдуть:

Швеція: +44%. З 15 936 у перший рік до 22 908 доларів на п’ятий.

США: +43%. У перший рік 27 375, на п’ятий — 39 163.

Фінляндія +42%. з 25 872 у перший рік до 36 804 на п’ятий.

Італія +29%. З 14 892 до 19 236.

Канада +27%. 29 557 у перший рік і 37 618 на п’ятий.

Іспанія — теж +27%: з 14 304 до 18 204. Данія — +23%. 37 932 у перший рік і 46 716 на п’ятий.

Австрія — +21%. 10 620 у перший рік і 12 816 на п’ятий.

Це країни, де поєднуються великий ринок праці, попит на робочу силу й можливість відносно швидко переходити в кращі сектори .

Де щось пішло не так

Нідерланди та Нова Зеландія — єдині країни у вибірці, де доходи іммігрантів через п’ять років нижчі, ніж у перший рік. Це мінус 6% у обох випадках.

Причини різні — складні ринки праці, бар’єри до переходу в більш оплачувані галузі, локальні особливості міграційної політики.



У середньому же по 15 країнах доходи іммігрантів за п’ять років зростають на 24%. І якщо при в’їзді іммігранти заробляють приблизно на третину менше, ніж місцеві, то вже з досвідом, знанням мови та переходом у кращі компанії цей розрив поступово скорочується.

