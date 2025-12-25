Відео
Головна Компанії Ціну знизили удвічі — держава продає завод олігарха з РФ

Ціну знизили удвічі — держава продає завод олігарха з РФ

Ua ru
Дата публікації: 25 грудня 2025 20:15
Фонд держмайна продає конфіскований завод олігарха з РФ
Калуський трубний завод. Фото: facebook.com/etppipe

Фонд держмайна знову виставив на приватизацію Калуський трубний завод. Цього разу — з помітно нижчою ціною. Онлайн-аукціон запланований на 31 грудня, йдеться в інформації на сайті Прозоро.Продажі.

Це підприємство раніше належало російському олігарху Мирону Гориловському та його партнерам і було конфісковано рішенням ВАКС.

Читайте також:

Який завод продають

На торги виставлено 93% статутного капіталу ТОВ "Калуський трубний завод" та 93% керуючої компанії — ТОВ "Торговий дім Євротрубпласт". Інформація оприлюднена на Prozorro.Продажі.

Стартова ціна цього разу значно нижча. Частку в Калуському трубному заводі оцінили у 68,27 млн грн без ПДВ. Частку в "Євротрубпласті" — у 27,12 млн грн. Раніше ці активи намагалися продати майже вдвічі дорожче.

Активи були конфісковані у листопаді 2024 року. Апеляційна палата ВАКС залишила в силі рішення про стягнення в дохід держави майна групи "Поліпластик", що належала Мирону Гориловському та його партнерам.

Чому Фонд держмайна знизив ціну

ФДМУ вже не вперше намагається знайти покупця на цей актив. Попередні аукціони не відбулися — охочих не знайшлося. Тепер держава пішла на класичний крок — зменшення стартової ціни.

Умови продажу при цьому залишаються жорсткими. Покупець має протягом шести місяців погасити борги із зарплати та перед бюджетом і не скорочувати персонал щонайменше пів року.

Що виробляє Калуський завод

Калуський трубний завод спеціалізується на виробництві пластикових труб і профілів. Потужність — понад 25 тисяч тонн продукції на рік. Це діючий промисловий актив.

Усі кошти, виручені від продажу націоналізованих російських активів, спрямовують до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Нагадаємо, що металургійний комбінат Запоріжсталь відновив роботу після повного знеструмлення, яке сталося внаслідок російських обстрілів. 

Також ми повідомляли, що Ощадбанк продасть київський торгівельно-офісний комплекс Gulliver, щойно завершать базові управлінські налаштування. 

