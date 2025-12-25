Запоріжсталь відновив роботу після знеструмлення

Ситуація крихка — Запоріжсталь запрацював після обстрілів
Металургійний комбінат Запоріжсталь відновив роботу після повного знеструмлення, яке сталося внаслідок російських обстрілів. Запуск відбувався поступово, пише GMK.
Як повідомив речник Запорізької ОВА Олександр Коваленко, ситуація залишається дуже крихкою, а повторні удари можуть знову призвести до зупинки.
Як відновлювали роботу
Аварійна зупинка комбінату стала наслідком пошкодження систем розподілу та транспортування електроенергії. Світло зникло раптово, і виробництво довелося повністю зупинити.
На заводі одразу перейшли до антикризового регламенту. Колектив відреагував швидко, і саме це, за словами речника ОВА, дозволило уникнути серйозних пошкоджень агрегатів і техногенної аварії.
Комбінат входить до групи Метінвест, і такі сценарії там давно пропрацьовані, але навіть із протоколами кожен такий інцидент є великим ризиком.
Лише другий випадок за 80 років
Олександр Коваленко нагадав, що подібні зупинки для "Запоріжсталі" є вкрай рідкісними.
"У березні 2022 року через обстріли частину обладнання довелося переводити в режим гарячої консервації на 33 дні – це було перше призупинення виробництва з часів Другої світової війни. Ця зупинка стала другою за цей період", — наголосив він.
Також речник Запорізької ОВА наголосив, що стабільність роботи Запоріжсталі напряму залежить від стану енергосистеми регіону. Тому повторні удари можуть знову призвести до зупинки.
