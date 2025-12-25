Запоріжсталь відновив роботу після знеструмлення

Працівники заводу "Запоріжсталь". Фото: Метінвест

Металургійний комбінат Запоріжсталь відновив роботу після повного знеструмлення, яке сталося внаслідок російських обстрілів. Запуск відбувався поступово, пише GMK.

Як повідомив речник Запорізької ОВА Олександр Коваленко, ситуація залишається дуже крихкою, а повторні удари можуть знову призвести до зупинки.

Реклама

Читайте також:

Як відновлювали роботу

Аварійна зупинка комбінату стала наслідком пошкодження систем розподілу та транспортування електроенергії. Світло зникло раптово, і виробництво довелося повністю зупинити.

На заводі одразу перейшли до антикризового регламенту. Колектив відреагував швидко, і саме це, за словами речника ОВА, дозволило уникнути серйозних пошкоджень агрегатів і техногенної аварії.

Комбінат входить до групи Метінвест, і такі сценарії там давно пропрацьовані, але навіть із протоколами кожен такий інцидент є великим ризиком.

Лише другий випадок за 80 років

Олександр Коваленко нагадав, що подібні зупинки для "Запоріжсталі" є вкрай рідкісними.

"У березні 2022 року через обстріли частину обладнання довелося переводити в режим гарячої консервації на 33 дні – це було перше призупинення виробництва з часів Другої світової війни. Ця зупинка стала другою за цей період", — наголосив він.

Також речник Запорізької ОВА наголосив, що стабільність роботи Запоріжсталі напряму залежить від стану енергосистеми регіону. Тому повторні удари можуть знову призвести до зупинки.

Нагадаємо, що з Литви до України доставили повний комплект обладнання для теплової електростанції. Ця ТЕС допоможе повернути світло мільйону українців.

Також дізнайтеся про ядерне повернення Японії — чому ця країна після аварії на Фукусімі знов запускає свої АЕС.