Цену снизили вдвое — государство продает завод олигарха из РФ

Цену снизили вдвое — государство продает завод олигарха из РФ

Ua ru
Дата публикации 25 декабря 2025 20:15
Фонд госимущества продает конфискованный завод олигарха из РФ
Калушский трубный завод. Фото: facebook.com/etppipe

Фонд госимущества снова выставил на приватизацию Калушский трубный завод. На этот раз — с заметно более низкой ценой. Онлайн-аукцион запланирован на 31 декабря, говорится в информации на сайте Прозоро.Продажи.

Это предприятие ранее принадлежало российскому олигарху Мирону Гориловскому и его партнерам и было конфисковано решением ВАКС.

Читайте также:

Какой завод продают

На торги выставлено 93% уставного капитала ООО "Калушский трубный завод" и 93% управляющей компании — ООО "Торговый дом Евротрубпласт". Информация обнародована на Prozorro.Продажи.

Стартовая цена на этот раз значительно ниже. Долю в Калушском трубном заводе оценили в 68,27 млн грн без НДС. Долю в "Евротрубпласте" — в 27,12 млн грн. Ранее эти активы пытались продать почти вдвое дороже.

Активы были конфискованы в ноябре 2024 года. Апелляционная палата ВАКС оставила в силе решение о взыскании в доход государства имущества группы "Полипластик", принадлежавшей Мирону Гориловскому и его партнерам.

Почему Фонд госимущества снизил цену

ФГИУ уже не впервые пытается найти покупателя на этот актив. Предыдущие аукционы не состоялись — желающих не нашлось. Теперь государство пошло на классический шаг — уменьшение стартовой цены.

Условия продажи при этом остаются жесткими. Покупатель должен в течение шести месяцев погасить долги по зарплате и перед бюджетом и не сокращать персонал минимум полгода.

Что производит Калушский завод

Калушский трубный завод специализируется на производстве пластиковых труб и профилей. Мощность — более 25 тысяч тонн продукции в год. Это действующий промышленный актив.

Все средства, вырученные от продажи национализированных российских активов, направляют в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Напомним, что металлургический комбинат Запорожсталь возобновил работу после полного обесточивания, которое произошло в результате российских обстрелов.

Также мы сообщали, что Ощадбанк продаст киевский торгово-офисный комплекс Gulliver, как только завершат базовые управленческие настройки.

Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
