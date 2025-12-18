Відео
Головна Компанії Ціни на нафту зросли через Трампа — що відбувається на ринку

Ціни на нафту зросли через Трампа — що відбувається на ринку

Ua ru
Дата публікації: 18 грудня 2025 14:33
Ціни на нафту 18 грудня — як очікування війни з Венесуелою вплинуло на ринок
Нафтова свердловина. Фото: Pixabay

Ціни на найбільш популярні марки нафти у четвер зросли, бо інвестори побоюються заяв Трампа щодо можливої війни США з Венесуелою. Також нафторинок не вірить, що мирні переговори швидко знімуть санкції з російської нафти.

З іншого боку, ринок поки залишається під тиском через побоювання надлишкової пропозиції й слабкого попиту, повідомляє агентство Reuters.



Які ціни на нафту 18 грудня

Станом на ранок у четвер:

  • Brent додала близько 0,54% до $60,21 за барель; 
  • WTI зросла на 0,68%  до $56,32 за барель.

Напередодні обидва бенчмарки також зростали більш ніж на 1%. 

Трейдери не вірять у мир між Росією та Україною

За оцінками аналітиків Goldman Sachs, ринок поки що майже не закладає в ціни сценарій швидкого мирного врегулювання та повного повернення російської нафти без санкцій.

Зараз трейдери стежать за тим, чи може потенційна угода змінити режим санкцій для великих російських нафтокомпаній, зокрема "Роснєфті" та "Лукойлу", і вивільнити додаткові обсяги нафти на ринок. Але поки що більшість учасників ринку вважає такий сценарій малоймовірним.

Також інвестори оцінювали ймовірність запровадження додаткових санкцій США проти Венесуели та ризики для постачання, пов'язані з блокадою венесуельських нафтових танкерів.

Аналітик PVM Джон Еванс заявив, що наміри США запровадити додаткові санкції проти Росії та загрозу блокади танкерів, які перебувають під санкціями та перевозять венесуельську нафту, і стали причиною стрибка цін.

Запаси нафти у США зростають

Тим часом, зідно зі свіжими даними Американського інституту нафти (API), останній тиждень показав приріст запасів одразу за кількома позиціями:

  • комерційні запаси сирої нафти +2,48 млн барелів;
  • бензин +3,14 млн барелів;
  • дистилятне паливо, у тому числі дизель +2,88 млн барелів.

Ці цифри посилюють побоювання, що на ринку формується надлишок сировини.

Нагадаємо, що 17 грудня президент США Дональд Трамп заявив, що Венесуела забрала у Вашингтона американську нафту, тому Сполучені Штати мають намір її повернути.

Дізнайтесь також, де у світі розташовані найбільш великі запаси "чорного золота"

Дональд Трамп нафта трейдери Brent Венесуела
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
