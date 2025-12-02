Відео
Україна
Ринок нафти на паузі — чому барель не росте попри рішення ОПЕК+

Ринок нафти на паузі — чому барель не росте попри рішення ОПЕК+

Ua ru
Дата публікації: 2 грудня 2025 13:12
Ціна на нафту Brent і WTI завмерла через удари по РФ та кризу з Венесуелою
Видобуток нафти. Фото: Depositphotos

Ціни на нафту у вівторок, 2 грудня, майже не змінилися, так як ринок враховує ризики для постачання на тлі ударів українських дронів по російських енергетичних об’єктах та зростання напруги між США і Венесуелою, повідомляє Reuters.

Видання зазначає, що ф’ючерси на Brent знизилися до 62,98 долара за барель, а американська WTI подешевшала до 20 доларів за барель після більш ніж 1% зростання напередодні.

Читайте також:

Ціна на нафту стоїть на місці

Аналітики відзначають, що ринок досі боїться очікуваного, але вкрай складно досяжного надлишку пропозиції, який і блокує більш потужний відскок цін.

У свою чергу, Каспійський трубопровідний консорціум (CPC), який транспортує близько 1% світової нафти, у понеділок повідомив про відновлення відвантажень з однієї з точок навантаження на чорноморському терміналі після масштабної атаки українських безпілотників 29 листопада.

На ринок впливають заяви Трампа та переговори щодо України

Додаткову напругу на ціну нафти створюють заяви Дональда Трампа щодо Венесуели. У вихідні він заявив, що "повітряний простір над і навколо Венесуели" слід вважати закритим, що викликало новий сплеск стурбованності для ринку, оскільки країна є одним із ключових виробників нафти в регіоні.

Також ринок уважно стежить за мирними переговорами по Україні. Аналітики відзначають, що потенційне послаблення воєнної напруги може з часом відкрити шлях для збільшення експорту російської сирої нафти та нафтопродуктів.

ОПЕК+ гальмує зростання видобутку

Ще один фактор для трейдерів — рішення ОПЕК+. У неділю альянс підтвердив незначне збільшення видобутку в грудні та паузу в подальшому прирості у першому кварталі наступного року через побоювання надлишкової пропозиції.

Це стало важливим для ринку сигналом, бо виявилось, що ОПЕК не готовий різко збільшувати видобуток нафти в умовах, коли геополітичні ризики і так тримають ціну в поки що обмеженому ціновому коридорі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Німеччина просить США зняти санкції з дочірніх компаній "Роснафти". Це сталося після того, як банки заявили, що санкції можуть перешкодити їм співпрацювати з місцевим постачальником енергії.

Також ми повідомляли, що підрив російських танкерів у Чорному морі дуже занепокоїв  Туреччину.  

Дональд Трамп нафта ОПЕК+ Ціни на пальне видобуток нафти
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
