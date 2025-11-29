Глобальний запас нафти — які країни очолюють рейтинг родовищ

Видобуток нафти. Фото: Pixabay

Нафта вже понад століття визначає розвиток світової економіки та політики. Найбільші нафтові родовища зосереджені лише в кількох регіонах світу, у Перській затоці, Латинській Америці та Євразії — і саме ці країни отримують ключовий вплив на глобальні процеси.

Навіть попри перехід до зеленої енергетики, "чорне золото" не втрачає стратегічної ваги. Держави з найбільшими запасами продовжують формувати міжнародний порядок денний і залишаються серед головних енергетичних гравців, повідомляє Energyinst.org.

Рейтинг країн за найбільшими запасами нафти

Найбільші виробники необов'язково є країнами із найбільшими запасами й, навпаки, далеко не завжди великі запаси чорного золота роблять державу серйозним виробником. Адже одна річ — мати природний ресурс, і зовсім інша, повністю його розробляти.

Наразі до десятки країн із найбагатшими запасами сирої нафти входять:

Венесуела

Одна з найпроблемніших країн у світі. Венесуела також є країною з найбільшими у світі запасами нафти, які оцінюються більш ніж у 300 мільярдів барелів. Однак санкції США, хронічна економічна криза та корупція в сукупності не дозволяють країні отримати максимальну вигоду зі своїх нафтових багатств.

Саудівська Аравія

Другий за величиною виробник у світі та найбільший член ОПЕК, Саудівська Аравія, має доведені запаси близько 267 мільярдів барелів. Видобуток склав трохи більш як 9 мільйонів барелів на день у 2021 році, а у 2022 році зріс до 11,5 мільйона барелів на добу, але нещодавно скоротився на півмільйона барелів на добу в рамках останнього раунду скорочення видобутку в ОПЕК+.

Канада

Канада має 171 мільярд барелів сирої нафти, більша частина якої у вигляді бітуму в нафтових пісках: 166,3 мільярда із загального обсягу — це нафтові піски, зосереджені в Альберті. Це десята частина світових запасів нафти.

Іран

Іран має у своєму розпорядженні запаси нафти в розмірі 208,6 млрд барелів і видобуває близько 2,39 млн барелів на день. З них він експортує лише трохи більш як 760 000 барелів на день, згідно з даними ОПЕК. Причиною суттєвого розриву між запасами, видобутком та експортом, звичайно ж, є санкції США.

Ірак

Ірак, другий за величиною виробник ОПЕК, має доведені запаси близько 145 млрд барелів, а видобуток становить близько 4,5 млн барелів на день. Експорт у середньому становить 3,4 млн барелів на день, але, як і Кувейт, Ірак має великі плани.

Росія

За даними EIA, Росія має у своєму розпорядженні близько 80 млрд барелів доведених запасів сирої нафти та видобуває близько 9,4 млн барелів на день, крім конденсату.

Об'єднані Арабські Емірати

Третій за величиною виробник нафти ОПЕК, Об'єднані Арабські Емірати, має у своєму розпорядженні приблизно 111 мільярдів барелів сирої нафти та виробляє в середньому 2,7 мільйона барелів на день. З цієї кількості, за даними ОПЕК, країна експортує 2,3 мільйона барелів на день.

Кувейт

За даними ОПЕК, Кувейт має у своєму розпорядженні близько 101,5 млрд барелів доведених запасів нафти. Ця крихітна держава Перської затоки видобуває від 2,4 до 2,67 млн барелів нафти на день і експортує близько 1,7 млн барелів на день.

США

Джерела оцінюють запаси сирої нафти США по-різному. Деякі, наприклад Управління енергетичної інформації, оцінюють їх трохи менше ніж 36 мільярдів барелів і рахують запаси конденсату окремо.

Інші, як от World Population Review, рахують сиру нафту та конденсати разом, отримуючи запаси у 68,8 млрд барелів для США. За даними EIA, сира нафта та конденсати разом становлять близько 74 млрд барелів. Однак США є найбільшим виробником сирої нафти у світі.

Лівія

За оцінками, запаси цієї північноафриканської країни становлять близько 48,3 млрд барелів сирої нафти. З усім тим, Лівія є відносно невеликим виробником, її щоденний середній обсяг видобутку становить близько 1,2 млн барелів.

