Цены на нефть 18 декабря — как ожидание войны с Венесуэлой повлияло на рынок

Цены на наиболее популярные марки нефти в четверг выросли, так как инвесторы опасаются заявлений Трампа о возможной войне США с Венесуэлой. Также нефтерынок не верит, что мирные переговоры быстро снимут санкции с российской нефти.

С другой стороны, рынок пока остается под давлением из-за опасений избыточного предложения и слабого спроса, сообщает агентство Reuters.

Какие цены на нефть 18 декабря

По состоянию на утро четверга:

Brent прибавила около 0,54% до $60,21 за баррель;

WTI выросла на 0,68% до $56,32 за баррель.

Накануне обе бенчмарки также выросли более чем на 1%.

Трейдеры не верят в мир между Россией и Украиной

По оценкам аналитиков Goldman Sachs, рынок пока почти не закладывает в цены сценарий быстрого мирного урегулирования и полного возвращения российской нефти без санкций.

Сейчас трейдеры следят за тем, может ли потенциальная сделка изменить режим санкций для крупных российских нефтекомпаний, в частности "Роснефти" и "Лукойла", и высвободить дополнительные объемы нефти на рынок. Но пока большинство участников рынка считает такой сценарий маловероятным.

Также инвесторы оценивали вероятность введения дополнительных санкций США против Венесуэлы и риски для поставок, связанные с блокадой венесуэльских нефтяных танкеров.

Аналитик PVM Джон Эванс заявил, что намерения США ввести дополнительные санкции против России и угроза блокады танкеров, находящихся под санкциями и перевозящих венесуэльскую нефть, и стали причиной скачка цен.

Запасы нефти в США растут

Между тем, согласно свежим данным Американского института нефти (API), последняя неделя показала прирост запасов сразу по нескольким позициям:

коммерческие запасы сырой нефти +2,48 млн баррелей;

бензин +3,14 млн баррелей;

дистиллятное топливо, в том числе дизель +2,88 млн баррелей.

Эти цифры усиливают опасения, что на рынке формируется избыток сырья.

Напомним, что 17 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что Венесуэла забрала у Вашингтона американскую нефть, поэтому Соединенные Штаты намерены ее вернуть.

