Цены на нефть 18 декабря — как ожидание войны с Венесуэлой повлияло на рынок

Цены на нефть выросли из-за Трампа — что происходит на рынке
Цены на наиболее популярные марки нефти в четверг выросли, так как инвесторы опасаются заявлений Трампа о возможной войне США с Венесуэлой. Также нефтерынок не верит, что мирные переговоры быстро снимут санкции с российской нефти.
С другой стороны, рынок пока остается под давлением из-за опасений избыточного предложения и слабого спроса, сообщает агентство Reuters.
Какие цены на нефть 18 декабря
По состоянию на утро четверга:
- Brent прибавила около 0,54% до $60,21 за баррель;
- WTI выросла на 0,68% до $56,32 за баррель.
Накануне обе бенчмарки также выросли более чем на 1%.
Трейдеры не верят в мир между Россией и Украиной
По оценкам аналитиков Goldman Sachs, рынок пока почти не закладывает в цены сценарий быстрого мирного урегулирования и полного возвращения российской нефти без санкций.
Сейчас трейдеры следят за тем, может ли потенциальная сделка изменить режим санкций для крупных российских нефтекомпаний, в частности "Роснефти" и "Лукойла", и высвободить дополнительные объемы нефти на рынок. Но пока большинство участников рынка считает такой сценарий маловероятным.
Также инвесторы оценивали вероятность введения дополнительных санкций США против Венесуэлы и риски для поставок, связанные с блокадой венесуэльских нефтяных танкеров.
Аналитик PVM Джон Эванс заявил, что намерения США ввести дополнительные санкции против России и угроза блокады танкеров, находящихся под санкциями и перевозящих венесуэльскую нефть, и стали причиной скачка цен.
Запасы нефти в США растут
Между тем, согласно свежим данным Американского института нефти (API), последняя неделя показала прирост запасов сразу по нескольким позициям:
- коммерческие запасы сырой нефти +2,48 млн баррелей;
- бензин +3,14 млн баррелей;
- дистиллятное топливо, в том числе дизель +2,88 млн баррелей.
Эти цифры усиливают опасения, что на рынке формируется избыток сырья.
Напомним, что 17 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что Венесуэла забрала у Вашингтона американскую нефть, поэтому Соединенные Штаты намерены ее вернуть.
