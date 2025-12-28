П’ять найбільших мегаполісів планети за населенням у 2025 році

Вулиця Токіо. Фото: Freepik

За останні п’ятдесят років карта найбільших міст світу змінилася радикально. Лідерство остаточно перейшло до Азії, а масштаби зростання окремих мегаполісів виглядають майже нереальними.

Нові дані, засновані на супутникових знімках і переписах населення, показують, які міста стали найбільшими у світі станом на кінець 2025 року, повідомляє Visualcapitalist.

Реклама

Читайте також:

Як рахували населення

У розрахунках використовували не адміністративні межі, а безперервну забудову разом із передмістями.

Саме дані зі супутників дають уявлення про реальний розмір міста, а не звичайні офіційні цифри.

ТОП-5 найбільших мегаполісів світу

Гуанчжоу — адміністративний центр провінції Ґуандун в Китаї Джакарта — столиця Індонезії Дакка — столиця Бангладеш Токіо — столиця Японії Нью-Делі — столиця Індії

Разом в цих містах проживає близько 200 мільйонів людей.

Гуанчжоу, Китай

Найбільшим мегаполісом світу, якщо судити з поєднання супутникових знімків і даних перепису населення, є Гуанчжоу в Китаї. За 50 років його населення виросло майже в 20 разів, на 1948%!

Це трапилось завдяки стрімкому економічному підйому Китаю, і наприкінці 2025 року населення мегаполісу сягає близько 43 мільйонів.

Джакарта, Індонезія

За п’ятдесят років Джакарта додала понад 29 мільйонів жителів. На кінець 2025 року тут мешкає приблизно 40,5 мільйона осіб.

Місто є економічним центром Південно-Східної Азії.

Дакка, Бангладеш

Дакка зросла з 4,8 мільйона у 1975 році до 37,3 мільйона у 2025-му. Головною причиною зросання стала внутрішня міграція в столицю з провінції.

Саме тут зосереджено найбільше робочих місць в цій дуже бідній країні.

Токіо, Японія

Токійська агломерація у 2025 році налічує 33,2 мільйона жителів. З 1975-го місто збільшилося на 38 %.

Нью-Делі, Індія

Населення Нью-Делі зросло на 398 % і досягло 31,4 мільйона у 2025 році.

Розширення цього мегаполісу в основном відбувається за рахунок поглинання передмість.

Люди перетікають у міста

Видання зазначає, що за прогнозами до 2050 року 68% населення планети житимуть у містах у порівнянні із 55% на сьогодні. При чому — саме азійські мегаполіси й будуть визначати вигляд урбанізованого світу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, в яких країнах українським біженцям можна швидше всього заробити гроші.

Також дізнайтеся, які 30 міст світу у своїх адміністративних межах вважаються найбільшими.