Пять крупнейших мегаполисов планеты по населению в 2025 году

Улица Токио. Фото: Freepik

За последние пятьдесят лет карта крупнейших городов мира изменилась радикально. Лидерство окончательно перешло к Азии, а масштабы роста отдельных мегаполисов выглядят почти нереальными.

Новые данные, основанные на спутниковых снимках и переписях населения, показывают, какие города стали крупнейшими в мире по состоянию на конец 2025 года, сообщает Visualcapitalist.

Как считали население

В расчетах использовали не административные границы, а непрерывную застройку вместе с пригородами.

Именно данные со спутников дают представление о реальном размере города, а не обычные официальные цифры.

ТОП-5 крупнейших мегаполисов мира

Гуанчжоу — административный центр провинции Гуандун в Китае Джакарта — столица Индонезии Дакка — столица Бангладеш Токио — столица Японии Нью-Дели — столица Индии

Всего в этих городах проживает около 200 миллионов человек.

Гуанчжоу, Китай

Крупнейшим мегаполисом мира, если судить по сочетанию спутниковых снимков и данных переписи населения, является Гуанчжоу в Китае. За 50 лет его население выросло почти в 20 раз, на 1948%!

Это произошло благодаря стремительному экономическому подъему Китая, и в конце 2025 года население мегаполиса достигнет около 43 миллионов.

Джакарта, Индонезия

За пятьдесят лет Джакарта добавила более 29 миллионов жителей. На конец 2025 года здесь проживает примерно 40,5 миллиона человек.

Город является экономическим центром Юго-Восточной Азии.

Дакка, Бангладеш

Дакка выросла с 4,8 миллиона в 1975 году до 37,3 миллиона в 2025-м. Главной причиной роста стала внутренняя миграция в столицу из провинции.

Именно здесь сосредоточено больше всего рабочих мест в этой очень бедной стране.

Токио, Япония

Токийская агломерация в 2025 году насчитывает 33,2 миллиона жителей. С 1975-го город увеличился на 38%.

Нью-Дели, Индия

Население Нью-Дели выросло на 398 % и достигло 31,4 миллиона в 2025 году.

Расширение этого мегаполиса в основном происходит за счет поглощения пригородов.

Люди перетекают в города

Издание отмечает, что по прогнозам к 2050 году 68% населения планеты будут жить в городах по сравнению с 55% на сегодня. Причем — именно азиатские мегаполисы и будут определять облик урбанизированного мира.

