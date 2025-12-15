Розвідувальний безпілотник Zoom виробництва компанії Frontline Robotics. Фото: Frontline-robotics.tech

Українська компанія Frontline Robotics запускає виробництво дронів у Німеччині спільно з Quantum Systems. Про це повідомляє Forbes Ukraine з посиланням на пресслужбу компанії.

Йдеться про створення першого українсько-німецького оборонного підприємства Quantum Frontline Industries. У межах проєкту в Німеччині запустять повністю автоматизовану промислову лінію з виробництва дронів для Сил оборони України.

Що саме запускають в Німеччині

Підприємство спеціалізуватиметься на серійному виробництві дронів "Зум" і "Лінза", розроблених Frontline Robotics. Усі роботизовані системи виготовлятимуться на території Німеччини та постачатимуться ЗСУ в обсягах, які визначатиме Міністерство оборони України.

Ініціатива реалізується в рамках програми Build with Ukraine.

Quantum Systems відповідатиме за промислову інфраструктуру та адміністративний супровід. Frontline Robotics надасть виробничу ліцензію, а також забезпечить навчання й інструктаж персоналу.

Проєкт також передбачає створення робочих місць для громадян України в Німеччині.

Навіщо Україні завод у ФРН

За словами CEO Frontline Robotics Євгена Третяка, запуск спільного підприємства може стати прикладом для майбутніх міжнародних оборонних проєктів і забезпечити Сили оборони України тисячами дронів.

Співкерівник Quantum Systems Свен Крук зазначив, що український досвід застосування дронів уже змінив характер сучасної війни, а нове партнерство дозволить переосмислити підходи до оборонного виробництва на європейському рівні.

У Frontline Robotics додають, що високий попит на дрони на фронті вимагає швидкого масштабування, а виробництво в Німеччині дає змогу розширювати потужності в безпечніших умовах.

