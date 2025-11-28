Українсько-американський стартап Thermopylae залучив $1,6 млн на дрони та ППО

Чоловік тримає в руках дрон-перехоплювач. Фото: Дикі шершні

Українсько-американський стартап Thermopylae, заснований 21-річним інженером Єгором Балицьким, залучив $1,6 млн інвестицій на розробку дронів-перехоплювачів.

Компанія розробляє рішення для збиття ворожих дронів-камікадзе та планерних авіабомб, повідомляє Forbes.

Хто такий Єгор Балицький

Балицький – інженер-самоучка, який виїхав із України в 17 років після початку повномасштабного вторгнення. Він пройшов програму лондонського Entrepreneurs First, а також встиг попрацювати в кількох європейських ІТ-компаніях. На початку 2025 року Балицький переїхав у США, де познайомився з іншим співзасновником Thermopylae Картером Шерером.

Балицький і Шерер взяли участь у декількох хакатонах, а в червні запустили свій проєкт Thermopylae. Того ж місяця команда отримала перший чек від каліфорнійського акселератора Founders.

Хто інвестував у Thermopylae

Раунд фінансування очолили відомий інвестор Naval Ravikant, Founders, Inc., український фонд UA1 VC та низка інших венчурних інвесторів. Кошти спрямують на доведення технології до серійного продукту та масштабування виробництва дронів-перехоплювачів.

Які дрони розробляє стартап

Ключовий продукт Thermopylae — складний квадрокоптер-перехоплювач, який запускається зі стандартної 120-мм мінометної труби й здатний вражати цілі на швидкості до 350 км/год.

Дрон працює на електродвигуні, оснащений тепловізійною системою наведення, має до 20 хвилин польоту й орієнтовну вартість менш ніж $10 000 за одиницю. На відміну від одноразових аналогів, у разі промаху апарат можна знайти, відновити й використати повторно — це суттєво знижує вартість однієї місії.

