Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Компании Тысячи дронов для ВСУ — Украина и Германия открывают новый завод

Тысячи дронов для ВСУ — Украина и Германия открывают новый завод

Ua ru
Дата публикации 15 декабря 2025 14:45
Frontline Robotics запускает производство дронов в Германии
Разведывательный беспилотник Zoom производства компании Frontline Robotics. Фото: Frontline-robotics.tech

Украинская компания Frontline Robotics запускает производство дронов в Германии совместно с Quantum Systems. Об этом сообщает Forbes Ukraine со ссылкой на пресс-службу компании.

Речь идет о создании первого украинско-немецкого оборонного предприятия Quantum Frontline Industries. В рамках проекта в Германии запустят полностью автоматизированную промышленную линию по производству дронов для Сил обороны Украины.

Реклама
Читайте также:

Что именно запускают в Германии

Предприятие будет специализироваться на серийном производстве дронов "Зум" и "Линза", разработанных Frontline Robotics. Все роботизированные системы будут изготавливаться на территории Германии и поставляться ВСУ в объемах, которые будет определять Министерство обороны Украины.

Инициатива реализуется в рамках программы Build with Ukraine.

Quantum Systems будет отвечать за промышленную инфраструктуру и административное сопровождение. Frontline Robotics предоставит производственную лицензию, а также обеспечит обучение и инструктаж персонала.

Проект также предусматривает создание рабочих мест для граждан Украины в Германии.

Зачем Украине завод в ФРГ

По словам CEO Frontline Robotics Евгения Третьяка, запуск совместного предприятия может стать примером для будущих международных оборонных проектов и обеспечить Силы обороны Украины тысячами дронов.

Соруководитель Quantum Systems Свен Крук отметил, что украинский опыт применения дронов уже изменил характер современной войны, а новое партнерство позволит переосмыслить подходы к оборонному производству на европейском уровне.

В Frontline Robotics добавляют, что высокий спрос на дроны на фронте требует быстрого масштабирования, а производство в Германии позволяет расширять мощности в более безопасных условиях.

Напомним, как мы сообщали ранее, украинско-американский стартап Thermopylae, основанный 21-летним инженером Егором Балицким, привлек $1,6 млн инвестиций на разработку дронов-перехватчиков.

Также мы писали, что глава ГРУ Кирилл Буданов объяснил, когда дроны смогут заменить людей на фронте.

Германия дроны FPV-дроны дрон-камикадзе оборонные технологии
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации