Тысячи дронов для ВСУ — Украина и Германия открывают новый завод
Украинская компания Frontline Robotics запускает производство дронов в Германии совместно с Quantum Systems. Об этом сообщает Forbes Ukraine со ссылкой на пресс-службу компании.
Речь идет о создании первого украинско-немецкого оборонного предприятия Quantum Frontline Industries. В рамках проекта в Германии запустят полностью автоматизированную промышленную линию по производству дронов для Сил обороны Украины.
Что именно запускают в Германии
Предприятие будет специализироваться на серийном производстве дронов "Зум" и "Линза", разработанных Frontline Robotics. Все роботизированные системы будут изготавливаться на территории Германии и поставляться ВСУ в объемах, которые будет определять Министерство обороны Украины.
Инициатива реализуется в рамках программы Build with Ukraine.
Quantum Systems будет отвечать за промышленную инфраструктуру и административное сопровождение. Frontline Robotics предоставит производственную лицензию, а также обеспечит обучение и инструктаж персонала.
Проект также предусматривает создание рабочих мест для граждан Украины в Германии.
Зачем Украине завод в ФРГ
По словам CEO Frontline Robotics Евгения Третьяка, запуск совместного предприятия может стать примером для будущих международных оборонных проектов и обеспечить Силы обороны Украины тысячами дронов.
Соруководитель Quantum Systems Свен Крук отметил, что украинский опыт применения дронов уже изменил характер современной войны, а новое партнерство позволит переосмыслить подходы к оборонному производству на европейском уровне.
В Frontline Robotics добавляют, что высокий спрос на дроны на фронте требует быстрого масштабирования, а производство в Германии позволяет расширять мощности в более безопасных условиях.
Напомним, как мы сообщали ранее, украинско-американский стартап Thermopylae, основанный 21-летним инженером Егором Балицким, привлек $1,6 млн инвестиций на разработку дронов-перехватчиков.
Также мы писали, что глава ГРУ Кирилл Буданов объяснил, когда дроны смогут заменить людей на фронте.
Читайте Новини.LIVE!