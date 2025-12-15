Разведывательный беспилотник Zoom производства компании Frontline Robotics. Фото: Frontline-robotics.tech

Украинская компания Frontline Robotics запускает производство дронов в Германии совместно с Quantum Systems. Об этом сообщает Forbes Ukraine со ссылкой на пресс-службу компании.

Речь идет о создании первого украинско-немецкого оборонного предприятия Quantum Frontline Industries. В рамках проекта в Германии запустят полностью автоматизированную промышленную линию по производству дронов для Сил обороны Украины.

Реклама

Читайте также:

Что именно запускают в Германии

Предприятие будет специализироваться на серийном производстве дронов "Зум" и "Линза", разработанных Frontline Robotics. Все роботизированные системы будут изготавливаться на территории Германии и поставляться ВСУ в объемах, которые будет определять Министерство обороны Украины.

Инициатива реализуется в рамках программы Build with Ukraine.

Quantum Systems будет отвечать за промышленную инфраструктуру и административное сопровождение. Frontline Robotics предоставит производственную лицензию, а также обеспечит обучение и инструктаж персонала.

Проект также предусматривает создание рабочих мест для граждан Украины в Германии.

Зачем Украине завод в ФРГ

По словам CEO Frontline Robotics Евгения Третьяка, запуск совместного предприятия может стать примером для будущих международных оборонных проектов и обеспечить Силы обороны Украины тысячами дронов.

Соруководитель Quantum Systems Свен Крук отметил, что украинский опыт применения дронов уже изменил характер современной войны, а новое партнерство позволит переосмыслить подходы к оборонному производству на европейском уровне.

В Frontline Robotics добавляют, что высокий спрос на дроны на фронте требует быстрого масштабирования, а производство в Германии позволяет расширять мощности в более безопасных условиях.

Напомним, как мы сообщали ранее, украинско-американский стартап Thermopylae, основанный 21-летним инженером Егором Балицким, привлек $1,6 млн инвестиций на разработку дронов-перехватчиков.

Также мы писали, что глава ГРУ Кирилл Буданов объяснил, когда дроны смогут заменить людей на фронте.