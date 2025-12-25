Запорожсталь возобновил работу после обесточивания

Работники завода "Запорожсталь". Фото: Метинвест

Металлургический комбинат Запорожсталь возобновил работу после полного обесточивания, которое произошло в результате российских обстрелов. Запуск происходил постепенно, пишет GMK.

Как сообщил спикер Запорожской ОГА Александр Коваленко, ситуация остается очень хрупкой, а повторные удары могут снова привести к остановке.

Реклама

Читайте также:

Как восстанавливали работу

Аварийная остановка комбината стала следствием повреждения систем распределения и транспортировки электроэнергии. Свет исчез внезапно, и производство пришлось полностью остановить.

На заводе сразу перешли к антикризисному регламенту, коллектив отреагировал быстро, и именно это, по словам спикера ОВА, позволило избежать серьезных повреждений агрегатов и техногенной аварии.

Комбинат входит в группу Метинвест, и такие сценарии там давно проработаны, но даже с протоколами каждый такой инцидент является большим риском.

Лишь второй случай за 80 лет

Александр Коваленко напомнил, что подобные остановки для "Запорожстали" являются крайне редкими.

"В марте 2022 года из-за обстрелов часть оборудования пришлось переводить в режим горячей консервации на 33 дня — это была первая приостановка производства со времен Второй мировой войны. Эта остановка стала второй за этот период", — подчеркнул он.

Также спикер Запорожской ОГА подчеркнул, что стабильность работы Запорожстали напрямую зависит от состояния энергосистемы региона. Поэтому повторные удары могут снова привести к остановке.

Напомним, что из Литвы в Украину доставили полный комплект оборудования для тепловой электростанции. Эта ТЭС поможет вернуть свет миллиону украинцев.

Также узнайте о ядерном возвращении Японии — почему эта страна после аварии на Фукусиме вновь запускает свои АЭС.