Японія запускає найбільшу АЕС вперше після аварії на Фукусімі

Атомна станція Касівадзакі-Каріва. Фото: tepco.co.jp

Японія знову використовуватиме атомну енергію. 20 січня у префектурі Ніїґата запустять станцію Касівадзакі-Каріва — найпотужнішу АЕС у світі, повідомляє Reuters.

Вперше після аварії на Фукусімі-1 у 2011 році Японія офіційно відновлює роботу атомної електростанції.

Реклама

Читайте також:

Навіщо Японія повертається до запуску АЕС

Цей крок нового уряду Санае Такаїчі пов'язаний із дефіцитом енергії, тому що торік Японія витратила близько 68 млрд доларів на імпорт палива — газу, вугілля, нафти. Це дорого і нестабільно.

Перший реактор на станції планують запустити вже 20 січня. Якщо все піде за планом, постачання електроенергії до Токіо зросте приблизно на 3-5%, що для мегаполіса буде відчутно.

Що каже TEPCO

У комунальної компанії Tokyo Electric Power Company (TEPCO), яка раніше керувала і станцією Фукусіма, наполягають, що подібного більше не повториться. Мовляв, "уроки Фукусіми вивчені".

"Компанія не допустить повтору такої аварії. Безпека людей у регіоні - пріоритет номер один", — сказав речник TEPCO Масакацу Таката.

TEPCO також вкладе 641 млн доларів у провінцію Ніїґата. Кошти підуть на дороги, мости, компенсації та нові підприємства. Це крок до відновлення грошей і довіри.

З іншого боку місцеві опитування показують, що близько 60 % мешканців проти запуску станції.

Нагадаємо, що після аварії на Фукусімі у 2011 році Японія зупинила всі 54 атомні реактори. Тоді землетрус і цунамі спричинили катастрофу, яку МАГАТЕ прирівняло до Чорнобиля. Евакуювали майже 200 тисяч людей, а три з шести реакторів зазнали тяжких ушкоджень.

Як ми повідомляли раніше, президент Володимир Зеленський наголосив, кому повинна належати Запорізька АЕС після війни і чому це важливо.

Також дізнайтеся, чому компанія Дональда Трампа вирішила взяти участь у ризикованому термоядерному проєкті.