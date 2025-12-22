Японія запускає найбільшу АЕС вперше після аварії на Фукусімі

Ядерне повернення — чому Японія знов запускає свої АЕС
Японія знову використовуватиме атомну енергію. 20 січня у префектурі Ніїґата запустять станцію Касівадзакі-Каріва — найпотужнішу АЕС у світі, повідомляє Reuters.
Вперше після аварії на Фукусімі-1 у 2011 році Японія офіційно відновлює роботу атомної електростанції.
Навіщо Японія повертається до запуску АЕС
Цей крок нового уряду Санае Такаїчі пов'язаний із дефіцитом енергії, тому що торік Японія витратила близько 68 млрд доларів на імпорт палива — газу, вугілля, нафти. Це дорого і нестабільно.
Перший реактор на станції планують запустити вже 20 січня. Якщо все піде за планом, постачання електроенергії до Токіо зросте приблизно на 3-5%, що для мегаполіса буде відчутно.
Що каже TEPCO
У комунальної компанії Tokyo Electric Power Company (TEPCO), яка раніше керувала і станцією Фукусіма, наполягають, що подібного більше не повториться. Мовляв, "уроки Фукусіми вивчені".
"Компанія не допустить повтору такої аварії. Безпека людей у регіоні - пріоритет номер один", — сказав речник TEPCO Масакацу Таката.
TEPCO також вкладе 641 млн доларів у провінцію Ніїґата. Кошти підуть на дороги, мости, компенсації та нові підприємства. Це крок до відновлення грошей і довіри.
З іншого боку місцеві опитування показують, що близько 60 % мешканців проти запуску станції.
Нагадаємо, що після аварії на Фукусімі у 2011 році Японія зупинила всі 54 атомні реактори. Тоді землетрус і цунамі спричинили катастрофу, яку МАГАТЕ прирівняло до Чорнобиля. Евакуювали майже 200 тисяч людей, а три з шести реакторів зазнали тяжких ушкоджень.
