Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Компанії Ядерне повернення — чому Японія знов запускає свої АЕС

Ядерне повернення — чому Японія знов запускає свої АЕС

Ua ru
Дата публікації: 22 грудня 2025 14:02
Японія запускає найбільшу АЕС вперше після аварії на Фукусімі
Атомна станція Касівадзакі-Каріва. Фото: tepco.co.jp

Японія знову використовуватиме атомну енергію. 20 січня у префектурі Ніїґата запустять станцію Касівадзакі-Каріва — найпотужнішу АЕС у світі, повідомляє Reuters.

Вперше після аварії на Фукусімі-1 у 2011 році Японія офіційно відновлює роботу атомної електростанції.

Реклама
Читайте також:

Навіщо Японія повертається до запуску АЕС

Цей крок нового уряду Санае Такаїчі пов'язаний із дефіцитом енергії, тому що торік Японія витратила близько 68 млрд доларів на імпорт палива — газу, вугілля, нафти. Це дорого і нестабільно.

Перший реактор на станції планують запустити вже 20 січня. Якщо все піде за планом, постачання електроенергії до Токіо зросте приблизно на 3-5%, що для мегаполіса буде відчутно.

Що каже TEPCO

У комунальної компанії Tokyo Electric Power Company (TEPCO), яка раніше керувала і станцією Фукусіма, наполягають, що подібного більше не повториться. Мовляв, "уроки Фукусіми вивчені".

"Компанія не допустить повтору такої аварії. Безпека людей у регіоні - пріоритет номер один", — сказав речник TEPCO Масакацу Таката. 

TEPCO також вкладе 641 млн доларів у провінцію Ніїґата. Кошти підуть на дороги, мости, компенсації та нові підприємства. Це крок до відновлення грошей і довіри. 

З іншого боку місцеві опитування показують, що близько 60 % мешканців проти запуску станції. 

Нагадаємо, що після аварії на Фукусімі у 2011 році Японія зупинила всі 54 атомні реактори. Тоді землетрус і цунамі спричинили катастрофу, яку МАГАТЕ прирівняло до Чорнобиля. Евакуювали майже 200 тисяч людей, а три з шести реакторів зазнали тяжких ушкоджень.

Як ми повідомляли раніше, президент Володимир Зеленський наголосив, кому повинна належати Запорізька АЕС після війни і чому це важливо. 

Також дізнайтеся, чому компанія Дональда Трампа вирішила взяти участь у ризикованому термоядерному проєкті

Японія АЕС ЗАЕС Атомна електростанція Фукусіма
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації