Україна
Поверне світло 1 млн громадян — Україна отримала ТЕС від Литви

Поверне світло 1 млн громадян — Україна отримала ТЕС від Литви

Ua ru
Дата публікації: 22 грудня 2025 17:06
Україна отримала нову ТЕС від Литви — як це вплине на відключення світла
Зруйнована підстанція в Одесі. Фото: ДТЕК

З Литви до України доставили повний комплект обладнання для теплової електростанції. Це повністю укомплектована сучасна станція, розібрана на сотні позицій, повідомило Міністерство енергетики України.

Очікується, що ця ТЕС допоможе повернути світло для мільйона українців.

Найбільша логістична операція ЄС

Поставка відбулася в межах механізму цивільного захисту ЄС і стала однією з найбільших логістичних операцій, які коли-небудь організовувала Європейська комісія.

Операція розтягнулася майже на рік, на 11 місяців безперервної роботи. За цей час до України зайшло 149 окремих вантажів загальною масою 2 399 тонн. Йдеться про важке енергетичне обладнання: трансформатори, статори, інші ключові елементи. Деякі з них важили близько 172 тонн кожен. 

Навіщо Україні європейська ТЕС

Отримане обладнання вже використали для аварійних ремонтів у кількох регіонах — там, де енергетична інфраструктура зазнала серйозних пошкоджень після російських ударів.

"Поставка цієї електростанції – це європейська солідарність у дії та наша найвимогливіша логістична операція на сьогодні. Це потужна демонстрація непохитної відданості ЄС стійкості України, яка допомагає забезпечити світлом і теплом один мільйон людей, які стикаються з четвертою зимою російської агресивної війни", — наголосила єврокомісар з питань готовності, кризового управління та рівності Хаджа Лахбіб.

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення ЄС системно підтримує українську енергетику. Україна вже отримала близько 9 500 генераторів і понад 7 200 трансформаторів.

За оцінками ДТЕК, лише у 2025 році російські війська здійснили понад 4 500 ударів по енергосистемі.  

Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
