Головна Компанії Сімейні імперії мільярдерів — хто заробив найбільше за рік

Сімейні імперії мільярдерів — хто заробив найбільше за рік

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 11:26
Bloomberg оновив рейтинг найбагатших сімей світу за 2025 рік
Пачки доларів у руках. Фото: Shuttersctock

Найбагатші родини світу за рік стали ще багатшими. За даними Bloomberg, сукупні статки 25 сімей з нового рейтингу за 2025 рік зросли на сотні мільярдів доларів і вийшли на новий максимум.—

Для великих сімей цей рік виявився вдалим. Ринок акцій підріс, сировина трималася дорогою. А класичні бізнеси, від ритейлу до металів — знову стрибнули у гору. 

Читайте також:

Скільки грошей у топових родин

За оцінкою Bloomberg, загальний капітал 25 найбагатших сімей світу зараз сягає близько 2,9 трлн доларів. Це більше, ніж рік тому, одразу на 358,7 млрд доларів.

Планка входу в рейтинг теж піднялася. Якщо раніше вистачало меншої суми, то тепер мінімальні статки для потрапляння до списку — $46,4 млрд. І це, до речі, майже на $10 млрд більше, ніж торік.

Хто знову перший

Перше місце без сюрпризів знов утримує родина Уолтонів, засновники Walmart. Їхній сімейний капітал уперше перевищив пів трильйона доларів — 513,3 млрд. Це найбагатша родина у світі прямо зараз.

Далі йдуть династії та сім’ї, які давно працюють з великими грошіма:

  • Аль Нахайян — правляча родина Абу-Дабі, нафта й інвестиції
  • Аль Тані — королівська сім’я Катару
  • Hermès — французька родина з люксового бізнесу
  • Кохи — промислова імперія Koch Industries у США

Хто ще увійшов до списку

Цього року до рейтингу вперше потрапили чотири родини з різних континентів. Серед них — сім’ї з Мексики та Чилі, які заробили статки на видобутку міді, а також італійська родина, пов’язана з великим промисловим бізнесом.

Загалом у списку представлені сім’ї з США, Канади, Німеччини, Франції, Великої Британії, Швейцарії, Італії, а також з Азії та Близького Сходу. У Bloomberg окремо зазначають: вплив багатьох із цих родин давно вийшов за межі їхніх країн і відчувається на глобальних фінансових ринках.

Чому родини багатіють швидше за інших

Аналітики пояснюють це просто. У родинних імперій довга пам’ять, великий досвід і бізнеси, які пережили не одну кризу. Вони не женуться за хайпом, а тримаються за те, що працює десятиліттями. Саме це й дозволяє їм нарощувати статки навіть у непрості роки.

Нагадаємо, як ми повідомляли раніше, бельгійський біткоїн-мільйонер Олів’є Янссенс планує викупити частину карибського острова Невіс на Карибах та створити там лібертаріанську спільноту з власною судовою системою. Місцеві вже називають цю ідею "державою в державі". 

Також дізнайтеся, чому доларових мільярдерів у світі значно побільшало і у 2025 році загальна їх кількість досягла нового максимуму,

Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
