Головна Компанії Кількість мільярдерів у світі побила усі рекорди — які причини

Кількість мільярдерів у світі побила усі рекорди — які причини

Ua ru
Дата публікації: 9 грудня 2025 10:43
Хто став мільярдером у 2025 році та в яких галузях
Купюри долара в руках. Фото: Unsplash

Доларових мільярдерів у світі значно побільшало.  У 2025 році загальна кількість мільярдерів у світі досягла нового максимуму, пишуть автори дослідження, яке провів банк UBS. 

Це пов'язано в першу чергу із різким зростанням вартості технологічних компаній та фондових ринків.

Читайте також:

В яких галузях більше всього мільярдерів

Нові мільярдери 2025 року, які досягли успіху власними силами, були підприємцями в різних областях.

"Понад чверть цього зростання припадає на нових мільярдерів. Стан у секторі фінансових послуг зріс на 17 відсотків, до 2,3 трильйона доларів, завдяки сильним ринкам та відновленню криптовалюти", - пишуть автори дослідження, проведеному банком UBS.

Серед них:

  • криптомільярдер Джастін Сан
  • засновник Colossal Biosciences Бен Ламм,
  • брати Чжан із Mixue Ice Cream and Tea
  • співзасновник інфраструктурної інвестиційної компанії Stonepeak Partners Майкл Доррелл

У той час як мільярдери, які інвестували в технологічний сектор, збільшили свій стан на 23,8%, зростання споживчого сектору та роздрібної торгівлі сповільнилося до 5,3%, оскільки європейська індустрія розкоші поступилася місцем китайським брендам.

Кому мільярди дісталися у спадок

91 новий мільярдер успадкував свій статок, серед них 64 чоловіки та 27 жінок.

Вони разом успадкували рекордні 297,8 мільярда доларів. Це на 36 відсотків більше, ніж 2024 року.

Загалом у світі налічується 2 млн. 919 тисяч мільярдерів, це 2545 чоловіків та 374 жінки. Їхні сукупні статки за рік збільшилися до $15,8 трлн. доларів. 

Серед мільярдерів більше чоловіків, але жінки наздоганяють

Також з'ясувалося, що хоча серед чоловіків налічується 2 тисячі 545 мільярдерів, а серед жінок лише 374, останні випереджають чоловіків за темпами накопичення багатства вже чотири роки поспіль.

Банк прогнозує, що в найближчі кілька десятиліть кількість мільярдерів та мільйонерів зростатиме. До 2040 мільярдери передадуть спадкоємцям ще близько 6,9 трильйона доларів.

Нагадаємо, наймолодшим мільярдером світу став спадкоємець німецької фармацевтичної компанії Йоганнес фон Баумбах. Йому лише 19 років, але статки хлопця оцінюються у 5,4 млрд доларів. Він посідає 650-ту позицію у глобальному рейтингу Forbes.

Дізнайтеся також, хто є найбагатшою людиною у Європі — що про неї відомо і які статки має. 

 

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
